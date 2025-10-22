KCEX spouští bonusový program v hodnotě 21 000 USDT
KCEX, jedna z rychle rostoucích kryptoměnových burz, spouští nový bonusový program. Akce je určena především novým uživatelům, kteří chtějí začít obchodovat s větší podporou a motivací. Program zahrnuje bonus za registraci, odměnu za první vklad a systém Trade & Earn. Cílem kampaně je podpořit aktivní obchodování a usnadnit vstup na trh s kryptoměnami.
Přehled bonusového programu KCEX
Bonusový program KCEX nabízí novým uživatelům možnost získat až 21 000 USDT prostřednictvím tří na sebe navazujících akcí. Každá část kampaně je zaměřena na jiný krok začátku obchodování – od registrace, přes první vklad, až po samotnou aktivitu na trhu.
Uživatelé tak mohou využít registrační bonus, 10% odměnu za první vklad a Trade & Earn program, který odměňuje podle objemu uskutečněných obchodů. Celá kampaň je koncipována tak, aby motivovala k aktivnímu zapojení do obchodování a zároveň poskytla výhodnější start. V této části článku si proto jednotlivé bonusy podrobněji představíme a vysvětlíme, jak z nich mohou obchodníci co nejvíce těžit.
Registrační bonus až 470 USDT – Začněte obchodovat s náskokem!
Registrační bonus je první součástí bonusového programu KCEX a je určen výhradně pro nové uživatele, kteří si během trvání kampaně vytvoří účet. Po úspěšné registraci mohou účastníci získat až 470 USDT jako uvítací odměnu, která slouží jako počáteční podpora při vstupu na platformu.
Tento bonus pomáhá obchodníkům začít s vyšším zůstatkem a nabízí jim větší flexibilitu při prvních transakcích. Odměna se připisuje po splnění jednoduchých kroků stanovených pravidly kampaně a je vyplácena v podobě obchodního kreditu.
Pro získání registračního bonusu je nutné zaregistrovat se přes oficiální odkaz nebo zadat referenční kód „XUCP5K“ při vytváření účtu. Proces registrace je rychlý a uživatelsky přívětivý – stačí navštívit webové stránky KCEX, vyplnit potřebné údaje a potvrdit vytvoření účtu. Jakmile je účet aktivní, uživatel se automaticky kvalifikuje pro přidělení bonusu v rámci aktuální kampaně.
10% bonus na první vklad – Férový start pro každého nového uživatele
Vkladový bonus je druhou částí kampaně KCEX a nabízí 10% odměnu z prvního on-chain vkladu. Tato akce je určena pro nově registrované uživatele, kteří po vytvoření účtu poprvé vloží prostředky na svou obchodní peněženku KCEX.
Výše bonusu se vypočítává z hodnoty prvního vkladu – například při vkladu 1 000 USDT uživatel získá dalších 100 USDT jako bonusový kredit. Maximální výše této odměny je stanovena na 1 000 USDT, což poskytuje výraznou podporu pro začátek obchodování.
Pro získání bonusu je nutné, aby byl vklad proveden prostřednictvím on-chain transakce, nikoli interním převodem mezi účty KCEX. Tento kredit se následně připisuje na obchodní účet a lze jej využít při nákupu či prodeji kryptoměn.
Praktickým příkladem je situace, kdy uživatel vloží 200 USDT a obdrží navíc 20 USDT – obchodní kapitál se tak ihned zvýší, což umožňuje otevřít větší pozice nebo diverzifikovat strategie bez dalšího rizika z vlastních prostředků.
Trade & Earn – Odměny až 20 000 USDT
Program Trade & Earn představuje třetí a zároveň nejštědřejší část bonusové kampaně KCEX, která umožňuje získat až 20 000 USDT podle objemu uskutečněných obchodů. Tento systém funguje na principu jednoduché motivace – čím více uživatel obchoduje, tím vyšší odměnu může získat.
Do výpočtu se započítává veškerý objem obchodů provedených během trvání akce, a to jak na spotovém, tak i na futures trhu. Bonus je poté rozdělován podle předem stanovených úrovní, které reflektují aktivitu a obchodní výkon jednotlivých účastníků.
Na rozdíl od tradičních soutěží nejde o klasický žebříček s několika vítězi, ale o systém, který odměňuje všechny aktivní obchodníky bez omezení počtu výherců. To znamená, že i uživatelé s menším objemem obchodů mohou získat odpovídající podíl z bonusu, zatímco ti nejaktivnější mají šanci dosáhnout na maximální odměny.
Proč si obchodníci vybírají KCEX
KCEX je kryptoměnová burza, která se zaměřuje na bezpečnost, nízké poplatky a širokou nabídku obchodních párů. Platforma podporuje více než 800 kryptoměn, včetně známých projektů jako Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) či Bitcoin Cash (BCH). Obchodování probíhá jak ve formě spotových obchodů, tak futures kontraktů, díky čemuž si uživatelé mohou vybrat strategii podle svých preferencí a zkušeností.
Poplatková struktura patří mezi nejvýhodnější na trhu – 0 % poplatky pro spotové obchodování, 0 % maker fee a pouze 0,02 % taker fee u futures obchodů. Vklady na platformu jsou možné pouze převodem kryptoměny, přičemž transakce probíhají rychle a bezpečně.
KCEX nabízí moderní webové rozhraní s grafy od TradingView i mobilní aplikaci pro Android a iOS, která umožňuje pohodlné obchodování odkudkoli. Burza navíc podporuje české jazykové rozhraní, díky čemuž je její používání přehledné a dostupné i pro české uživatele. Kromě samotného obchodování platforma pravidelně přináší vstupní bonusy, airdropy a speciální soutěže, které motivují k větší aktivitě.
Podmínky účasti a omezení
Kampaně KCEX se mohou zúčastnit pouze noví uživatelé, kteří si během stanoveného období vytvoří účet prostřednictvím oficiálního odkazu nebo referenčního kódu XUCP5K. Každý účastník se může zapojit pouze s jedním ověřeným účtem, přičemž všechny pokusy o registraci více účtů jsou považovány za porušení pravidel.
Odměny se vyplácí ve formě futures bonusu, který je platný po dobu 7 dnů od připsání na obchodní účet. Všechny zisky z těchto bonusů lze volně vybrat, avšak předčasný výběr prostředků může vést ke zneplatnění zbývající části bonusu.
Kampaň se nevztahuje na uživatele z některých zemí, včetně Indie, Bangladéše, Nigérie, Srí Lanky, Indonésie a Thajska. Platforma KCEX si vyhrazuje právo diskvalifikovat účty podezřelé z podvodné nebo neetické činnosti, jako je tzv. bonus farming nebo vytváření falešných registrací.
Závěr: Využijte příležitost a získejte více z každého obchodu
Bonusový program KCEX představuje atraktivní příležitost pro nové obchodníky, kteří chtějí začít s větším kapitálem a nižšími poplatky. Kombinace registračního bonusu, 10% odměny za první vklad a systému Trade & Earn umožňuje získat až 21 000 USDT a současně si vyzkoušet všechny hlavní funkce platformy. Díky jednoduchým pravidlům, rychlé registraci a transparentnímu systému odměn mohou uživatelé efektivněji rozvíjet své obchodní strategie.
Zároveň je však důležité připomenout, že obchodování s kryptoměnami s sebou nese rizika, a proto by každý investor měl jednat zodpovědně a dobře porozumět trhu, na kterém působí. Pro ty, kteří chtějí začít obchodovat s větší flexibilitou a využít dostupné bonusy, představuje tato kampaň zajímavou možnost, jak získat více z každého obchodu.