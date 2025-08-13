Je kryptoměna stellar nová příležitost, nebo jen past na krypto býky?
Kryptoměna stellar využila všeobecného pozitivního sentimentu na kryptoměnových trzích a výrazně posílila poté, co došlo k otestování velmi důležitého supportu. Posílení bylo ovšem krátkodobé, pouze v řádu jednoho týdne. Od té doby cena této kryptoměny stagnuje.
Pro dlouhodobé držení je nevýhodou to, že je možné na cenovém grafu již zakreslit klesající trendovou čáru, která nyní bude tvořit nejbližší rezistenci. Pokud by stellar tuto rezistenci prorazil, mohlo by dojít k výraznějšímu cenovému růstu, protože na vyšších cenách už žádné zásadní rezistence nejsou.
Naopak, pokud cena bude i nadále respektovat hodnotu klesající trendové čáry, může dojít k negování cenového nákupního pohybu. V takovém případě by trh získal prodejní momentum a nebylo by jisté, zda zmíněný support při dalším retestu dokáže plnil na 100 % svou podpůrnou roli.
Stellar poskytuje smíšené signály
Minulý vývoj jasně ukazuje, že kryptoměna stellar často dokáže realizovat velmi výrazné cenové růsty, které jsou následně redukovány tím, že si obchodníci vybírají zisky a postupně uzavírají své obchodní pozice. Výhodou této kryptoměny je ovšem prostor k cenovému růstu, který signalizuje technický indikátor RSI. Tento indikátor se nyní pohybuje okolo hodnoty 60 bodů.
Z technického pohledu tedy obchodníci dostávají smíšené signály. Obchodníci by proto měli sledovat reakci stellaru na hodnotu klesající trendové čáry. Optimismus může obchodníkům dodávat i postoj společnosti, která stále věří v cenový růst svého tokenu.