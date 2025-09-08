Dosáhl bitcoin už svého vrcholu?
Ve světě kryptoměn se množí predikce, podle nichž by měl bitcoin během následujících let dosáhnout hodnoty 1 milionu dolarů. Mezi zastánce této cílové ceny patří například Eric Trump, Jack Dorsey či Samson Mow. Odpůrci naopak tvrdí, že jde pouze o jejich přání, nikoli o podloženou analýzu. Je proto pravděpodobné, že v příštích měsících budou investory zaplavovat protichůdné názory odborníků, což může vést ke vzniku FOMO efektu.
Bitcoin za milion dolarů?
Hlavním argumentem pro cenový růst bitcoinu k hranici 1 milionu dolarů je rostoucí adopce kryptoměn ze strany institucionálních investorů. Tuto vizi veřejně podporuje také Eric Trump, syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se netají svým pozitivním postojem ke kryptoměnám.
Dalším argumentem pro exponenciální růst ceny bitcoinu je střídání čtyřletých cyklů. Tyto cykly jsou řízeny deflačním mechanismem bitcoinu, takzvaným halvingem, jehož cílem je snižovat celkovou nabídku BTC v oběhu. Díky tomuto mechanismu se bitcoin v čase stává cennějším, a proto jeho cena roste. Poslední cykly se odehrály v letech 2013, 2017 a 2021, což by znamenalo, že v roce 2025 by měl bitcoin dosáhnout vrcholu v rámci cyklu.
Právě začátek nového cyklu může být důvodem, proč cena bitcoinu může v blízké době spíše klesat, než aby tvořila své nové maximum. Jedná se sice o statistiku, která ve finále nemusí platit, ale příliv kapitálu do bitcoinu ze strany institucí může mnohé změnit.