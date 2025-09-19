Jak vysoko může vyrůst cena dogecoinu? První dogecoin ETF vstupuje na trh
Dogecoin se opět dostává do centra pozornosti investorů. Spuštění prvního dogecoin ETF ve Spojených státech přináší novou vlnu optimismu a podle analytiků by cena tohoto populárního meme coinu mohla mířit až k hranici 1 USD a možná ještě dál.
Tento populární psí meme coin se tak nachází na prahu možného cenového průrazu velmi důležité rezistence. Na cenovém grafu je mimo jiné patrný i zajímavý nákupní tlak. Dogecoin tak pomalu zvyšuje svou cenu a vytváří vyšší minima, což je známka rostoucí poptávky.
V raketovém růstu mu brání už jen rezistence na ceně 0,30 USD. Pokud by skutečně prorazil na vyšší hodnoty, otevřou se mu dveře k výraznému cenovému růstu. Jako bonus by se po průrazu současná rezistence změnila v support, takže by dogecoin měl oporu ve svém dalším cenovém růstu.
Dogecoin ETF debutuje na Wall Street
Ve čtvrtek debutuje na amerických burzách REX-Osprey Dogecoin ETF ($DOJE), první regulovaný produkt věnovaný výhradně meme coinu. ETF je společným projektem společností REX Shares a Osprey Funds, které již dříve uvedly na trh Solana Staking ETF.
Díky využití Investment Company Act of 1940 se podařilo získat schválení rychleji, než jaké zažívají projekty podléhající delšímu schvalovacímu procesu podle zákona Securities Act of 1933. Tento krok je považován za průlomový, protože dogecoin tak získává mainstreamovou legitimitu a potenciálně i přístup k institucionálnímu kapitálu.
Kryptoměnový analytik Nate Geraci k tomu uvedl, že spuštění ETF udělá z následujících měsíců „divoké období“. YouTuber SMC Kapil DEV pak na síti X dodal, že jde o historický debut meme coinu na Wall Street. Vstup $DOJE tak podle odborníků transformuje tento populární psí meme coin z recesistického tokenu na plnohodnotné aktivum uznávané tradičními trhy.
Americká komise pro cenné papíry (SEC) aktuálně posuzuje více žádostí o spotové ETF, mezi nimi i návrh společnosti Grayscale na přeměnu Dogecoin Trustu na ETF. Očekává se, že verdikt padne v polovině října.
Podle predikcí z platformy Polymarket je pravděpodobnost schválení spotového DOGE ETF v roce 2025 až 98 %. Pokud by došlo k podobnému scénáři jako u spotových ETF pro bitcoin a ethereum, mohl by dogecoin zaznamenat miliardové přílivy kapitálu a zásadní cenový růst.