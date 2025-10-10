Investor proměnil 3 000 dolarů ve 2 000 000 dolarů. Jak to dokázal?
Na blockchainu BNB Chain se odehrál mimořádný příběh, který ukazuje, jak nepředvídatelný může být svět kryptoměn. Jeden z investorů dokázal proměnit počáteční investici 3 000 dolarů v zisk přesahující 2 miliony dolarů. K tomuto zhodnocení došlo po zveřejnění příspěvku spoluzakladatele burzy Binance Changpenga „CZ“ Zhaa na sociální síti X. Příspěvek upozorňoval na nový meme coin The 4, který vznikl po phishingovém útoku na blockchain BNB Chain.
Během krátké doby zaznamenal token prudký růst a investor dosáhl zhodnocení přibližně 650x. Přestože většinu tokenů stále drží, realizoval část zisku a v současnosti eviduje nerealizovaný zisk přes 1,8 milionu dolarů. Tento postup, kdy investor vsadí veškerý kapitál na jediný projekt, je vysoce rizikový, přesto se mu v tomto případě vyplatil.
O token The 4 se brzy začali zajímat i další investoři, což podpořilo jeho další růst. Celkový objem nákupů dosáhl přibližně 100 000 dolarů a token se stal třetím nejprodávanějším aktivem na blockchainu BNB Chain.
Růst ceny výrazně urychlil příspěvek CZ na síti X, který připomněl phishingový útok, z něhož hacker získal pouze 4 000 dolarů. Ve srovnání s výnosy investorů působí tento zisk zanedbatelně a příběh meme coinu The 4 se tak stal symbolem kontrastů trhu s kryptoměnami, kde se vysoké riziko často pojí s potenciálem obrovského zhodnocení.