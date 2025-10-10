Cryptonews Altcoiny

Investor proměnil 3 000 dolarů ve 2 000 000 dolarů. Jak to dokázal?

binance BNB Chain býčí trh Changpeng Zhao CZ investor
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Investor a úspěšná sázka na meme coin

Na blockchainu BNB Chain se odehrál mimořádný příběh, který ukazuje, jak nepředvídatelný může být svět kryptoměn. Jeden z investorů dokázal proměnit počáteční investici 3 000 dolarů v zisk přesahující 2 miliony dolarů. K tomuto zhodnocení došlo po zveřejnění příspěvku spoluzakladatele burzy Binance Changpenga „CZ“ Zhaa na sociální síti X. Příspěvek upozorňoval na nový meme coin The 4, který vznikl po phishingovém útoku na blockchain BNB Chain.

Během krátké doby zaznamenal token prudký růst a investor dosáhl zhodnocení přibližně 650x. Přestože většinu tokenů stále drží, realizoval část zisku a v současnosti eviduje nerealizovaný zisk přes 1,8 milionu dolarů. Tento postup, kdy investor vsadí veškerý kapitál na jediný projekt, je vysoce rizikový, přesto se mu v tomto případě vyplatil.

Portfolio obchodníka vygenerovalo za poslední týden nerealizovaný zisk přes 1,8 milionu dolarů.
Portfolio obchodníka vygenerovalo za poslední týden nerealizovaný zisk přes 1,8 milionu dolarů. Zdroj: CoinStats

O token The 4 se brzy začali zajímat i další investoři, což podpořilo jeho další růst. Celkový objem nákupů dosáhl přibližně 100 000 dolarů a token se stal třetím nejprodávanějším aktivem na blockchainu BNB Chain.

Smart money trader flows za 24 hodin.
Smart money trader flows za 24 hodin. Zdroj: Nansen

Růst ceny výrazně urychlil příspěvek CZ na síti X, který připomněl phishingový útok, z něhož hacker získal pouze 4 000 dolarů. Ve srovnání s výnosy investorů působí tento zisk zanedbatelně a příběh meme coinu The 4 se tak stal symbolem kontrastů trhu s kryptoměnami, kde se vysoké riziko často pojí s potenciálem obrovského zhodnocení.

Bitcoin se zalekl vyšších cen. Odváží se přiblížit ke 130 000 USD?
2025-10-09 07:17:43
Nakupovat bitcoin za "draho" se nemusí vyplatit. Na jaké altcoiny se nyní zaměřit?
2025-10-07 12:53:01
Investor proměnil 3 000 dolarů ve 2 000 000 dolarů. Jak to dokázal?
2025-10-10 10:33:00
Investiční banka Morgan Stanley radí investorům nakupovat kryptoměny, měly by tvořit až 4 % každého portfolia
2025-10-10 06:02:00
Bitcoin by mohl dosáhnout ceny 644 000 USD díky slábnoucímu americkému dolaru!
2025-10-08 08:50:00
Bitcoin vzdoruje chaosu ve Washingtonu a roste i během shutdownu: Odborníci vysvětlují, proč trh zůstává klidný a co může přijít dál
2025-10-08 05:55:00
Kryptoměna BNB vzrostla nad 1 200 USD! Je meta 2 000 USD reálná?
2025-10-07 05:36:00

Nepřehlédni

Novinky
Investiční banka Morgan Stanley radí investorům nakupovat kryptoměny, měly by tvořit až 4 % každého portfolia
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-10 06:02:00
Bitcoin
Bitcoin se zalekl vyšších cen. Odváží se přiblížit ke 130 000 USD?
Martin Klass
Martin Klass
2025-10-09 07:17:43
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů