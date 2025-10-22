Instituce zůstávají optimistické: 67 % investorů předpovídá růst bitcoinu
Podle nejnovějších dat z průzkumu mezi institucionálními investory panuje na trhu s bitcoinem převážně pozitivní nálada. Většina dotázaných očekává, že cena největší kryptoměny poroste v nadcházejících měsících, a to navzdory zvýšené volatilitě a geopolitické nejistotě. Výsledky potvrzují rostoucí zájem institucí o bitcoin jako dlouhodobé strategické aktivum. Zároveň se ukazuje, že firemní investice nadále posilují likviditu a důvěru v trh.
Coinbase průzkum ukazuje pokračující optimismus
Coinbase provedla průzkum mezi 124 institucionálními investory, jehož výsledky potvrzují, že většina velkých hráčů zůstává vůči bitcoinu optimistická. Až 67 % respondentů očekává růst ceny během příštích tří až šesti měsíců, což naznačuje pokračující důvěru v trh i po období zvýšené volatility. Investoři zároveň vnímají, že bitcoin si udržuje pozici klíčového aktiva v rámci diverzifikovaných portfolií.
Podle Davida Duonga, vedoucího výzkumu v Coinbase Institutional, lze očekávat, že přetrvávající institucionální zájem bude působit jako stabilizační faktor trhu. Průzkum ale také odhalil rozdílné názory na aktuální fázi tržního cyklu – 45 % institucí se domnívá, že se nacházíme v pozdní fázi býčího trhu, zatímco jen 27 % retailových investorů sdílí stejný pohled.
Aktivita krypto treasury firem posiluje trh
Rostoucí aktivita crypto treasury firem se stává jedním z hlavních motorů současného trhu s digitálními aktivy. Tyto společnosti nakupují kryptoměny jako součást svých firemních rezerv a přispívají tak k dlouhodobé stabilitě a likviditě trhu. Příkladem je BitMine vedená Tomem Leem, která po nedávném poklesu cen výrazně navýšila své držby etherea v hodnotě přesahující miliardu dolarů.
Zájem o akumulaci kryptoměn však roste i mimo tradiční trhy. Významné treasury společnosti, jako například OranjeBTC v Latinské Americe nebo Strategy, patří k nejaktivnějším institucionálním kupcům bitcoinu. Jejich strategické nákupy ukazují, že velcí investoři vnímají současnou tržní situaci jako příležitost k posílení svých dlouhodobých pozic.
OranjeBTC posiluje pozici v bitcoinu
OranjeBTC, největší krypto treasury v Latinské Americe, dále posiluje svou pozici na trhu s bitcoinem. Společnost nedávno uskutečnila nákup 10 BTC v hodnotě přibližně 1,09 milionu dolarů při průměrné ceně 108 786 USD za bitcoin.
Celkově nyní OranjeBTC drží 3 701 BTC, jejichž akviziční hodnota dosahuje zhruba 390,16 milionu dolarů, s průměrnou nákupní cenou 105 422 USD za bitcoin. Od začátku roku 2025 společnost dosahuje výnosu z BTC na úrovni 1,7 %.
Dlouhodobá strategie OranjeBTC se zaměřuje na systematické budování rezerv a regionální diverzifikaci. Společnost vidí bitcoin jako nástroj pro uchování hodnoty v prostředí měnové nestability a rostoucí inflace v Latinské Americe.
Tímto přístupem potvrzuje svou roli lídra institucionálních investic do kryptoměn v regionu a nastavuje standard pro další firmy, které chtějí kryptoměny začlenit do svých finančních strategií.
Strategy pokračuje v agresivní akumulaci mincí BTC
Společnost Strategy, vedená Michaelem Saylorem, pokračuje v agresivní akumulační strategii a nadále upevňuje svou pozici jednoho z největších držitelů bitcoinu na světě. Nejnovější nákup zahrnoval 168 BTC v hodnotě přibližně 18,8 milionu dolarů při průměrné ceně 112 051 USD za bitcoin.
Tímto krokem Strategy zvýšila své celkové držby na 640 418 BTC, jejichž akviziční hodnota činí zhruba 47,4 miliardy dolarů, s průměrnou nákupní cenou 74 010 USD za bitcoin. Od začátku roku 2025 společnost dosahuje výnosu z BTC na úrovni 26 %.
Na rozdíl od mnoha jiných korporátních investorů Strategy dlouhodobě sází na bitcoin jako na klíčové aktivum firemní rozvahy, nikoli jen na krátkodobou spekulaci. Tento přístup kontrastuje s opatrnější strategií firem, které volí diverzifikovanější portfolia s omezeným podílem kryptoměn. Agresivní akumulace ze strany Strategy tak nadále posiluje důvěru v institucionální držbu bitcoinu a podtrhuje trend, kdy se digitální aktiva stávají stabilní součástí korporátního kapitálu.
Makroekonomické faktory a tržní výhled
Makroekonomické prostředí zůstává pro trh s kryptoměnami příznivé, i když investoři nadále zaujímají opatrný postoj.
Analytici upozorňují, že očekávané snížení úrokových sazeb americkým Fedem a fiskální stimuly ze strany Číny mohou v nadcházejících měsících podpořit globální likviditu a zvýšit chuť investorů k rizikovějším aktivům. Tyto faktory vytvářejí podmínky, které by mohly přispět k pokračování růstového trendu u bitcoinu i dalších digitálních aktiv.
Aktuálně se bitcoin obchoduje kolem úrovně 108 027 USD, zatímco ethereum se pohybuje přibližně na 3 861 USD. Navzdory těmto hodnotám zůstává sentiment na trhu smíšený, protože investoři stále zohledňují geopolitická rizika a možné zpomalení ekonomického růstu. Přesto lze pozorovat, že trh kryptoměn zůstává relativně stabilní a nadále přitahuje institucionální kapitál, který vnímá současné období spíše jako příležitost než jako hrozbu.
Závěr: Bitcoin zůstává v centru institucionální důvěry
Institucionální investoři nadále potvrzují rostoucí důvěru v bitcoin i přes přetrvávající tržní nejistotu. Průzkumy ukazují převažující optimismus, zatímco aktivita treasury firem, jako jsou OranjeBTC a Strategy, posiluje dlouhodobou poptávku a stabilitu trhu. Makroekonomické faktory, včetně očekávaných uvolnění měnové politiky, navíc vytvářejí prostředí příznivé pro další růst institucionálních investic.
Ačkoli může trh zůstat volatilní, dlouhodobé signály naznačují, že důvěra institucí v bitcoin zůstává pevná. Digitální aktiva se tak stále více prosazují jako klíčový prvek diverzifikovaných firemních portfolií a stávají se součástí širší strategie řízení hodnoty v moderním finančním prostředí.