Fed v září sníží úrokové sazby, což posouvá bitcoin k cílové ceně 137 000 USD
Bitcoin (BTC) má podle analytiků po zveřejnění červencových dat o americké inflaci (CPI) prostor k dalšímu růstu. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal na úrovni 2,7 %, tedy stejně jako v červnu a pod odhadem 2,8 %. Jádrová inflace (CPI bez potravin a energií) vzrostla meziročně o 3,1 %, což přesně odpovídalo očekáváním trhu.
V porovnání s předchozím měsícem stoupl index spotřebitelských cen o 0,2 % (v červnu to bylo 0,3 %), zatímco jádrový index přidal 0,3 % oproti předchozím 0,2 %.
Tento vývoj potvrzuje, že inflační tlaky v USA mírně slábnou, což zvyšuje pravděpodobnost uvolnění měnové politiky.
Pro bitcoin a další riziková aktiva je to pozitivní zpráva. Pokud klesají úrokové sazby, je pro investory méně výhodné držet peníze na spořicích účtech nebo v jiných nízkorizikových nástrojích. Proto mohou raději přesunout svůj kapitál do rizikovějších aktiv, což může zvýšit jejich cenu.
Šance na snížení úrokových sazeb Fed rostou
Po zveřejnění červencových inflačních statistik se podle FedWatch Tool od CME Group zvýšila pravděpodobnost, že Fed 17. září sníží sazby, na 93,9 %. Trh tak nyní výrazněji započítává možnost, že americká centrální banka uvolní měnovou politiku.
Na druhou stranu, skutečnost, že jádrová inflace byla v souladu s očekáváním, naznačuje, že určité cenové tlaky stále přetrvávají. Fed proto může chtít před zásadním krokem vidět i další signály.
Důležitá proto budou příští týden data indexu cen výrobců (PPI, odhad 2,3 %) a Core PPI (odhad 2,5 %). Pokud budou slabší, může to pro bitcoin znamenat potvrzení býčího makro scénáře a posílení poptávky po rizikových aktivech.
Technická analýza: Bitcoin má prostor k růstu až na 130 000 USD
Po silném víkendu vyskočil bitcoin v pondělí až na 122 190 USD. Avšak rychle oslabil o 3 % na 118 500 USD, když nezvládl denní uzavření nad psychologickou hranicí 120 000 USD.
Po zveřejnění dat CPI se BTC odrazil na 119 500 USD, přičemž uzavření nad 119 982 USD je podle analytiků zásadní pro potvrzení dalšího růstu. Denní close nad 120 000 USD by byl historicky první a mohl by odstartovat další fázi bull runu.
Denní graf navíc ukazuje, že nedávno došlo k průrazu formace býčí vlajky směrem vzhůru. Aktuální mírný pokles může být pouze retestem před pokračováním růstu směrem k hlavnímu cíli 130 000 USD.
Technický analytik Titan of Crypto vidí ještě optimističtější scénář. Podle něj by bitcoin po průrazu sestupné trendové linie z minulého týdne mohl zamířit až na 137 000 USD.
Klíčové úrovně podpory na trhu s bitcoinem
Pokud se bitcoinu nepodaří znovu získat 120 000 USD, hrozí krátkodobý tlak na pokles. Nejbližší podpora je v pásmu 117 650 až 115 650 USD, což je zároveň oblast neuzavřeného CME gapu z víkendu. Jde tak o důležitou zónu, kterou budou obchodníci bedlivě sledovat.
Avšak i přes současnou sílu není bitcoin imunní vůči hlubší korekci. V krajním případě by mohl dokonce otestovat hranici 100 000 USD. A pokud by tento support selhal, není vyloučen ani pokles k 95 000 USD.