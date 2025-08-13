Cryptonews Bitcoin

Fed v září sníží úrokové sazby, což posouvá bitcoin k cílové ceně 137 000 USD

analýza bitcoin BTC býčí trh Fed inflace
Autor
Roman Blecha
Autor
Roman Blecha
O autorovi

Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 

Bitcoin (BTC) má podle analytiků po zveřejnění červencových dat o americké inflaci (CPI) prostor k dalšímu růstu. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal na úrovni 2,7 %, tedy stejně jako v červnu a pod odhadem 2,8 %. Jádrová inflace (CPI bez potravin a energií) vzrostla meziročně o 3,1 %, což přesně odpovídalo očekáváním trhu.

V porovnání s předchozím měsícem stoupl index spotřebitelských cen o 0,2 % (v červnu to bylo 0,3 %), zatímco jádrový index přidal 0,3 % oproti předchozím 0,2 %.

Tento vývoj potvrzuje, že inflační tlaky v USA mírně slábnou, což zvyšuje pravděpodobnost uvolnění měnové politiky.

Pro bitcoin a další riziková aktiva je to pozitivní zpráva. Pokud klesají úrokové sazby, je pro investory méně výhodné držet peníze na spořicích účtech nebo v jiných nízkorizikových nástrojích. Proto mohou raději přesunout svůj kapitál do rizikovějších aktiv, což může zvýšit jejich cenu.

Šance na snížení úrokových sazeb Fed rostou

Po zveřejnění červencových inflačních statistik se podle FedWatch Tool od CME Group zvýšila pravděpodobnost, že Fed 17. září sníží sazby, na 93,9 %. Trh tak nyní výrazněji započítává možnost, že americká centrální banka uvolní měnovou politiku.

Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v USA 17. září
Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v USA 17. září. Zdroj: CME FedWatch Tool

Na druhou stranu, skutečnost, že jádrová inflace byla v souladu s očekáváním, naznačuje, že určité cenové tlaky stále přetrvávají. Fed proto může chtít před zásadním krokem vidět i další signály.

Důležitá proto budou příští týden data indexu cen výrobců (PPI, odhad 2,3 %) a Core PPI (odhad 2,5 %). Pokud budou slabší, může to pro bitcoin znamenat potvrzení býčího makro scénáře a posílení poptávky po rizikových aktivech.

Technická analýza: Bitcoin má prostor k růstu až na 130 000 USD

Po silném víkendu vyskočil bitcoin v pondělí až na 122 190 USD. Avšak rychle oslabil o 3 % na 118 500 USD, když nezvládl denní uzavření nad psychologickou hranicí 120 000 USD.

Po zveřejnění dat CPI se BTC odrazil na 119 500 USD, přičemž uzavření nad 119 982 USD je podle analytiků zásadní pro potvrzení dalšího růstu. Denní close nad 120 000 USD by byl historicky první a mohl by odstartovat další fázi bull runu.

Bitcoin proráží bull flag formaci s cílem nad 135 000 USD.
Bitcoin proráží bull flag formaci s cílem nad 130 000 USD. Zdroj: TradingView

Denní graf navíc ukazuje, že nedávno došlo k průrazu formace býčí vlajky směrem vzhůru. Aktuální mírný pokles může být pouze retestem před pokračováním růstu směrem k hlavnímu cíli 130 000 USD.

Technický analytik Titan of Crypto vidí ještě optimističtější scénář. Podle něj by bitcoin po průrazu sestupné trendové linie z minulého týdne mohl zamířit až na 137 000 USD.

Klíčové úrovně podpory na trhu s bitcoinem

Pokud se bitcoinu nepodaří znovu získat 120 000 USD, hrozí krátkodobý tlak na pokles. Nejbližší podpora je v pásmu 117 650 až 115 650 USD, což je zároveň oblast neuzavřeného CME gapu z víkendu. Jde tak o důležitou zónu, kterou budou obchodníci bedlivě sledovat.

Bitcoin se drží nad klíčovou podporou po dosažení rekordního denního uzavření
Bitcoin se drží nad klíčovou podporou po dosažení rekordního denního uzavření. Zdroj: TradingView

Avšak i přes současnou sílu není bitcoin imunní vůči hlubší korekci. V krajním případě by mohl dokonce otestovat hranici 100 000 USD. A pokud by tento support selhal, není vyloučen ani pokles k 95 000 USD.

Bitcoin podle Wyckoffova schématu může po fázi distribuce zamířit k 95 000 USD.
Bitcoin podle Wyckoffova schématu může po fázi distribuce zamířit k 95 000 USD. Zdroj: ZAYK Charts / X

Fed v září sníží úrokové sazby, což posouvá bitcoin k cílové ceně 137 000 USD
2025-08-13 09:43:07
Metaplanet se zařadila mezi největší kupce bitcoinu na světě
2025-08-12 12:29:21
Je kryptoměna stellar nová příležitost, nebo jen past na krypto býky?
2025-08-13 04:55:14
Bitcoin mění hru: Proč je čtyřletý cyklus minulostí?
2025-08-12 09:46:42
Kryptoměnové trhy zachvátila nákupní horečka
2025-08-11 16:50:51
Ethereum za týden posílilo o 22 %: Blíží se hranice 5 000 USD?
2025-08-11 09:24:12
Ethereum čelí prodejnímu tlaku 419 milionů USD: Udrží klíčový support, nebo se trend definitivně zlomí?
2025-08-08 13:07:00

Nepřehlédni

Altcoiny
Je kryptoměna stellar nová příležitost, nebo jen past na krypto býky?
Martin Klass
Martin Klass
2025-08-13 04:55:14
Bitcoin
Metaplanet se zařadila mezi největší kupce bitcoinu na světě
Martin Klass
Martin Klass
2025-08-12 12:29:21
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů