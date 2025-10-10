Investiční banka Morgan Stanley radí investorům nakupovat kryptoměny, měly by tvořit až 4 % každého portfolia
Investiční výbor Morgan Stanley Global Investment Committee (GIC) zveřejnil doporučení, podle kterého by investoři měli alokovat 2–4 % svého portfolia do kryptoměn. Konkrétní podíl závisí na míře rizika, kterou je investor ochoten podstoupit..
Tento krok ukazuje, že i jedna z největších bank na Wall Street začíná kryptoměny brát vážně. Už je nevnímá jako okrajový trend, ale jako plnohodnotnou součást moderního investičního portfolia.
Morgan Stanley doporučuje konzervativní přístup ke kryptoměnám
Podle nejnovějšího reportu GIC by měla být expozice vůči digitálním aktivům stále spíše umírněná.
Banka rozděluje investiční strategie do pěti kategorií – od „uchování bohatství“ (0 %) až po „agresivní růst“, kde kryptoměny mohou tvořit až 4 % celkových aktiv.
„Ačkoliv naše modelová portfolia zatím nepočítají s přímou alokací kryptoměn, chceme podporovat finanční poradce i klienty, kteří je do svých multi-asset portfolií zařazují,“ uvedla banka v prohlášení.
Morgan Stanley tak de facto potvrzuje, že kryptoměny mají své místo v diverzifikovaném portfoliu. Avšak s důrazem na obezřetnost a dlouhodobé řízení rizika.
GIC, který radí více než 16 000 finančním poradcům spravujícím aktiva přes 2 biliony USD, označil kryptoměny za „spekulativní, ale čím dál oblíbenější třídu aktiv“. Bitcoin (BTC) přitom přirovnal k digitálnímu zlatu a zařadil ho mezi reálná aktiva – tedy ta, která si udržují hodnotu nezávisle na tradičním finančním systému.
Bankéři zároveň upozorňují na nutnost pravidelného rebalancování portfolia – ideálně čtvrtletně nebo alespoň jednou ročně. Cílem je zabránit tomu, aby se podíl kryptoměn vlivem růstu příliš nezvětšil a nezvýšil tím celkové riziko.
Generální ředitel Bitwise, Hunter Horsley, označil zprávu Morgan Stanley za „zásadní milník“. Podle něj totiž potvrzuje, že kryptoměny vstupují do mainstreamu investičního světa.
Bitcoin láme rekordy
Doporučení přichází v době, kdy bitcoin opět posouvá hranice. O víkendu vystřelil na nové historické maximum 125 198 USD, čímž překonal rekord z minulého týdne.
Zároveň se výrazně snižuje nabídka BTC na centralizovaných burzách. Mluvíme tu o nejnižší úrovni za posledních šest let, což naznačuje rostoucí poptávku a napjatou nabídku.
Tento vývoj potvrzuje, že bitcoin se stává nedílnou součástí institucionálních portfolií, a Morgan Stanley svým doporučením tuto realitu pouze reflektuje. Banka zároveň upozorňuje, že krypto zůstává vysoce volatilní třídou aktiv, a proto je třeba k němu přistupovat s jasně definovanou strategií.
Kryptoměny získávají pevnější postavení na Wall Street
Podle zprávy je jedním z důležitých faktorů růstu i rozmach krypto ETF produktů, které investorům umožňují vstoupit do kryptotrhu regulovanou a bezpečnější cestou.
GIC tak reaguje na stále větší poptávku klientů, zejména mladší generace investorů, která kryptoměny vnímá jako přirozenou součást svého portfolia. Ostatně i samotná Morgan Stanley připravuje další krok do krypto světa.
Od roku 2026 plánuje umožnit obchodování s digitálními aktivy prostřednictvím platformy E-Trade. Banka oznámila, že spolupracuje s firmou ZeroHash, která bude zajišťovat likviditu, úschovu a vypořádání transakcí.
Tím se Morgan Stanley definitivně zařazuje mezi pionýry z Wall Street, kteří systematicky budují most mezi tradičními financemi a světem digitálních aktiv.
S doporučenou alokací 2–4 % banka vysílá investorům jasný signál: Kryptoměny už nejsou módní experiment, ale nový pilíř moderního investování.