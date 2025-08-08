Bitcoin na hraně obrovského pohybu nahoru!
Bitcoin (BTC) se znovu nadechuje k dalšímu zásadnímu cenovému pohybu. Ve čtvrtek se mu podařilo vyšplhat zpět nad 116 000 USD po krátkodobém poklesu, a to díky masivnímu nárůstu aktivity na trhu s deriváty.
Podle dat z Coinglass vzrostl open Interest na bitcoinových futures napříč hlavními burzami, včetně CME, Binance a Bybit, na ohromujících 79 miliard dolarů.
Takto výrazná koncentrace kapitálu ve futures kontraktech obvykle naznačuje, že se blíží výrazný pohyb – ať už směrem vzhůru, nebo dolů. A přestože trh zůstává připraven na obě varianty, převažuje optimismus a očekávání průlomu na sever.
Další optimismus dodává i Crypto Fear & Greed Index, který se posunul na hodnotu 62 – tedy z „neutrální“ zóny do oblasti chamtivosti. To signalizuje, že jak institucionální investoři, tak retailoví obchodníci se připravují na možný růst.
Bitcoin na derivátovém trhu: Call opce míří až k 200 000 USD
Podobný obrázek vidíme i na trhu s opcemi, kde open interest narostl téměř na 60 miliard dolarů. Převahu zde mají call opce, tedy sázky na růst bitcoinu.
Na burze Deribit, která opčnímu trhu dominuje, sahají cílové ceny kontraktů až k 140 000 USD na konci roku. Někteří odvážlivci cílí dokonce až na 200 000 USD.
Ne všichni investoři však sázejí vše na jednu kartu. Během posledních 24 hodin vzrostl i zájem o put opce – tedy nástroje, které slouží jako zajištění proti případnému poklesu.
Klíčovými daty expirace jsou 29. srpen a 26. prosinec, kdy může přijít zvýšená volatilita. Trh tak zůstává připraven na prudký pohyb v obou směrech.
Makroekonomické faktory: Sazby, cla a ETF
Vedle technických grafů hrají významnou roli i makroekonomické události. Tento týden vstoupila v platnost nová vlna celních opatření prezidenta Donalda Trumpa, což zvyšuje napětí na poli mezinárodního obchodu.
Tyto geopolitické tlaky mohou buď vyvolat odliv kapitálu z rizikových aktiv, nebo naopak posílit zájem o nesuverénní aktiva, jako je bitcoin.
Důležitým faktorem je i očekávání snížení úrokových sazeb. Nástroj od CME Group FedWatch Tool aktuálně ukazuje více než 90% pravděpodobnost jejich snížení už v září. Historie ukazuje, že uvolněnější měnová politika často nahrává aktivům typu bitcoin, protože často vede k oslabení dolaru, což zvyšuje poptávku po alternativních uchovatelích hodnoty.
Zlepšuje se také situace u amerických spotových bitcoinových ETF, které po čtyřech dnech odlivů zaznamenaly ve středu čistý příliv 91,55 milionu USD a den poté 280 milionů USD. I když nejde o rekordní objemy z července, kdy BTC dosáhl 123 218 USD, jde o jasný signál návratu institucionální poptávky.
Technická analýza bitcoinu: Breakout nad 123 000 USD na dohled
Z technického pohledu má bitcoin pevnou půdu pod nohama. Nedávno se odrazil od 50denního klouzavého průměru (SMA) na 112 889 USD a od dubna respektuje rostoucí trendovou linii. Tento „konfluenční“ support pevně drží, což potvrzuje vytvoření vyššího minima a signalizuje pokračování trendu.
RSI už překročil hranici 50 a aktuálně je na hodnotě 53, což často značí přechod do býčí fáze. Na grafu se také formuje bullish engulfing svíčka poblíž podpory – další pozitivní signál.
Pokud BTC dokáže prorazit rezistenci na 123 206 USD s dostatečným objemem, je podle technických projekcí reálný posun k 131 337 USD a následně k 138 680 USD. Spojí-li se tento technický vývoj se silnými fundamenty, je ve hře i dosažení hranice 200 000 USD.
Tržní struktura se momentálně nachází ve stupňovitém trendu, kdy každá menší korekce přitahuje nové nákupy. Pro tradery se nabízí vstup kolem 116 000 USD se stop-lossem u 112 000 USD a cílem v pásmu 123–130 tisíc USD.