Cryptonews Bitcoin

Fed znovu snížil úrokové sazby. Co na to cena bitcoinu?

bitcoin BTC býčí trh Fed krypto kryptoměny
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin a Fed

Snížení základní úrokové sazby nemělo na cenu bitcoinu téměř žádný vliv. Stále se totiž obchoduje v postranním trendu s tím, že jako nejbližší rezistence opět zafungovala hodnota největšího objemu, od které se bitcoin odrazil.

V době psaní článku se bitcoin obchoduje na spodní hraně postranního trendu. Za předpokladu, že bude současný cenový vývoj i nadále pokračovat, měla by se jeho cena vrátit zpátky k hodnotě 116 000 USD, tedy doprostřed konsolidace.

Denní cenový graf bitcoinu, který se stále obchoduje v postranním trendu.
Denní cenový graf bitcoinu, který se stále obchoduje v postranním trendu. Zdroj: TradingView

Bitcoin mezi optimismem a opatrností

Americká centrální banka snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na rozmezí 3,75 až 4 %. Jde o druhé po sobě jdoucí snížení v reakci na ochlazující se trh práce a rostoucí nejistotu v ekonomice. Rozhodnutí však nebylo jednomyslné, což ukazuje napětí uvnitř výboru FOMC. Část členů totiž chtěla výraznější zásah, jiní naopak žádný.

Trhy reagovaly zvýšenou volatilitou. Během několika minut po projevu Jeroma Powella bylo z kryptoměnových pozic zlikvidováno více než 500 milionů USD, než se bitcoin opět stabilizoval nad 112 000 USD. Fed zároveň oznámil, že od prosince ukončí kvantitativní utahování, což může být prvním signálem obratu v měnové politice.

Podle Michaela Saylora ze Strategy může bitcoin do konce roku dosáhnout 150 000 USD, i když část analytiků varuje, že současný růst je hnán především institucionálními nákupy a nízkou aktivitou retailu. Udržitelný růst by tak vyžadoval další snížení sazeb nebo nové stimuly v podobě kvantitativního uvolňování.

Současný krok Fedu tak přináší krátkodobou podporu rizikovým aktivům, ale dlouhodobý dopad zůstává nejistý. Bitcoin se aktuálně nachází v důležitém pásmu 112 000 – 115 000 USD, kde může další pohyb rozhodnout o směru celého trhu do konce roku.

Fed znovu snížil úrokové sazby. Co na to cena bitcoinu?
2025-10-31 05:23:00
Fed snížil úrokové sazby a bitcoin ztrácí půdu pod nohama: Je býčí trh u konce?
2025-10-30 10:36:39
Tether vydělává miliardy, ale jak dlouho mu to vydrží?
2025-10-30 06:32:00
Napětí před dnešním rozhodnutím Fed: Bitcoin ztratil tempo a bojuje s klíčovou úrovní 113 000 dolarů
2025-10-29 09:17:41
Visa otevírá novou kapitolu: Stablecoiny míří do globálních plateb
2025-10-29 13:23:00
Masivní burn zažehnul explozi: Snorter Bot token předvádí ohnivý debut!
2025-10-28 13:39:46
Bitcoin může už brzy dosáhnout 150 000 dolarů!
2025-10-29 09:39:43

Nepřehlédni

Bitcoin
Fed snížil úrokové sazby a bitcoin ztrácí půdu pod nohama: Je býčí trh u konce?
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-30 10:36:39
Altcoiny
Tether vydělává miliardy, ale jak dlouho mu to vydrží?
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-30 06:32:00
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů