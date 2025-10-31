Fed znovu snížil úrokové sazby. Co na to cena bitcoinu?
Snížení základní úrokové sazby nemělo na cenu bitcoinu téměř žádný vliv. Stále se totiž obchoduje v postranním trendu s tím, že jako nejbližší rezistence opět zafungovala hodnota největšího objemu, od které se bitcoin odrazil.
V době psaní článku se bitcoin obchoduje na spodní hraně postranního trendu. Za předpokladu, že bude současný cenový vývoj i nadále pokračovat, měla by se jeho cena vrátit zpátky k hodnotě 116 000 USD, tedy doprostřed konsolidace.
Bitcoin mezi optimismem a opatrností
Americká centrální banka snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na rozmezí 3,75 až 4 %. Jde o druhé po sobě jdoucí snížení v reakci na ochlazující se trh práce a rostoucí nejistotu v ekonomice. Rozhodnutí však nebylo jednomyslné, což ukazuje napětí uvnitř výboru FOMC. Část členů totiž chtěla výraznější zásah, jiní naopak žádný.
Trhy reagovaly zvýšenou volatilitou. Během několika minut po projevu Jeroma Powella bylo z kryptoměnových pozic zlikvidováno více než 500 milionů USD, než se bitcoin opět stabilizoval nad 112 000 USD. Fed zároveň oznámil, že od prosince ukončí kvantitativní utahování, což může být prvním signálem obratu v měnové politice.
Podle Michaela Saylora ze Strategy může bitcoin do konce roku dosáhnout 150 000 USD, i když část analytiků varuje, že současný růst je hnán především institucionálními nákupy a nízkou aktivitou retailu. Udržitelný růst by tak vyžadoval další snížení sazeb nebo nové stimuly v podobě kvantitativního uvolňování.
Současný krok Fedu tak přináší krátkodobou podporu rizikovým aktivům, ale dlouhodobý dopad zůstává nejistý. Bitcoin se aktuálně nachází v důležitém pásmu 112 000 – 115 000 USD, kde může další pohyb rozhodnout o směru celého trhu do konce roku.