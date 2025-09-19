Cryptonews Altcoiny

Fed snížil sazby. Dosáhnou díky tomu kryptoměny nových maxim?

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie.

Cenová predikce kryptoměn solana, XRP a PEPE

Se snížením úrokových sazeb o 25 bazických bodů vzrostla pravděpodobnost, že by kryptoměny mohly začít opět výrazněji růst. Nutno ovšem říci, že většina investorů očekávala po zasedání Fedu mnohem dramatičtější vývoj nejen na kryptoměnových trzích.

V tomto článku se zaměříme na cenovou predikci kryptoměn solana a XRP a také meme coinu PEPE, jejichž hodnota může díky “levnějším penězům” brzy růst.

Cenová predikce kryptoměny solana

Solana se nadále obchoduje v dlouhodobém růstovém trend, přičemž si příliš neláme hlavu s rezistentními zónami. Poslední rezistence na ceně 220 USD se díky průrazu změnila na nejbližší support, který zatím nebyl otestován. Vzhledem k historické cenové struktuře může solana plynule pokračovat v růstu až k cenovým maximům, a to právě díky absenci výraznějších rezistentních zón.

Denní cenový graf kryptoměny solana, která se obchoduje v rostoucím trendu.
Denní cenový graf kryptoměny solana, která se obchoduje v rostoucím trendu. Zdroj: TradingView

Cenová predikce kryptoměny XRP

XRP dokázalo během svého cenového růstu prorazit hodnotu klesající trendové čáry, čímž se dostalo do pozitivního tržního sentimentu. Tento průraz však nevydržel dlouho, protože cena XRP následně výrazně oslabila. Šlo ovšem pouze o pullback, po kterém se XRP opět vrátilo do růstového trendu. Pokud se do trhu promítne vliv nižších úrokových sazeb, může cena XRP posílit až na hodnotu 3,4 USD, kde se nachází předchozí cenové maximum.

Denní cenový graf XRP, které dokázalo prorazit klesající trendovou čáru.
Denní cenový graf XRP, které dokázalo prorazit klesající trendovou čáru. Zdroj: TradingView

Cenová predikce meme coinu PEPE

Cena tohoto populárního meme coinu stagnuje v postranním trendu a stále respektuje jak nejbližší support, tak i nejbližší rezistenci. Problémem zůstávají cenová maxima z poloviny letošního roku, která se mu zatím nedaří prorazit. Pokud by však PEPE tuto bariéru překonal, otevřel by se mu značný růstový potenciál až do oblasti předchozích cenových knotů, které jsou vyznačeny na cenovém grafu níže.

Denní cenový graf meme coinu PEPE, který stagnuje v postranním trendu.
Denní cenový graf meme coinu PEPE, který stagnuje v postranním trendu. Zdroj: TradingView

PEPENODE: Mine-to-Earn token získal v předprodeji už 1,1 milionu USD

PEPENODE ($PEPENODE) je revoluční projekt, který přetváří tradiční těžbu kryptoměn do gamifikovaného ekosystému. Namísto drahého hardwaru a vysoké spotřeby energie si uživatelé kupují a vylepšují virtuální těžební uzly, jejichž prostřednictvím těží populární meme coiny, například PEPE nebo FARTCOIN. Tento přístup dělá z PEPENODE první Mine-to-Earn platformu v segmentu meme coinů. Zájem investorů podporují také mimořádně vysoké odměny za staking.

Pepenode přináší držitelům gamifikovanou těžbu meme coinů

Klíčem k úspěchu je budování a rozšiřování vlastní virtuální těžební farmy. Čím více uzlů uživatel vlastní a čím více je vylepší, tím vyšší je jeho těžební výkon a tím i odměny. Systém je navržen tak, aby byl přístupný širokému spektru uživatelů a umožňoval začít během několika kliknutí. Vedle hlavních odměn získávají investoři i bonusy v dalších meme coinech, což přináší možnost diverzifikace portfolia i při menším kapitálu. PEPENODE tak spojuje herní prvky, pasivní příjem a silnou komunitní základnu.

Co se týče tokenomiky projektu, tak ta staví na dlouhodobém růstu a deflačním modelu. Tým PEPENODE využívá 70 % příjmů z prodeje uzlů a upgradů na spalování tokenů, čímž trvale snižuje jejich celkovou nabídku. Zbývající prostředky poté směřuje do rozvoje komunity, vývoje protokolu a marketingu včetně zalistování na burzách. Ambiciózní roadmapa počítá s uvedením na centralizované burzy (CEX), což zvýší likviditu i viditelnost projektu. Více se o projektu dozvíte na sociální síti X a Telegram.

Získejte přístup k Mine-to-Earn platformě prostřednictvím tokenu PEPENODE!
