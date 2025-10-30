Fed snížil úrokové sazby a bitcoin ztrácí půdu pod nohama: Je býčí trh u konce?
Americký Fed snížil úrokové sazby už podruhé v letošním roce – tentokrát o 25 bazických bodů – ale reakce trhů byla překvapivě vlažná. Očekávané uvolnění měnové politiky nepřineslo vlnu optimismu, spíše naopak. Investoři zůstávají nervózní, protože předseda Fedu Jerome Powell otevřeně přiznal, že Fed nemá jednotný názor na další postup..
Podle Powella se členové FOMC nedokážou shodnout, zda bude ještě letos prostor pro další snižování sazeb. Z jeho slov vyplývá, že prosincové snížení není předem dané, přestože ještě před pár měsíci se s ním počítalo jako s téměř jistým krokem.
Bitcoin pod tlakem po rozhodnutí Fedu
Bezprostředně po oznámení bitcoin (BTC) klesl o 4 % na zhruba 110 000 USD, zatímco ethereum (ETH) ztratilo 5 % a propadlo se pod 3 900 USD.
V současné době došlo k mírnému zotavení, ale spíše to připomíná technický odraz než začátek skutečného obratu trendu.
Analytici z výzkumné společnosti Copper upozorňují, že kryptoměnoví obchodníci se na rozhodnutí Fedu připravovali už předem. Proto nepřišlo žádné výrazné překvapení.
Podle Fadiho Aboualfy, šéfa výzkumu v Copperu, bude teď klíčovým faktorem tok kapitálu do bitcoinových ETF a zda dokážou instituce udržet tempo nákupů.
„Bitcoin už dávno překonal fázi, kdy jeho cenu určoval sentiment drobných investorů. Volatilita se snížila, protože držitelé jsou dnes trpělivější, a skutečný kapitál do něj teď vkládají dlouhodobí investoři a institucionální správci kapitálu. Čím víc se bitcoin chová jako vyspělé aktivum, tím silnější se stává jeho narativ o dlouhodobém zhodnocení.“
Aboualfa ale zároveň varuje, že krátkodobě může bitcoin ještě klesnout. Možný je rychlý sešup k úrovni 108 000 USD, i když „každý pokles je zatím rychle vykupován těmi, kdo budují dlouhodobé pozice“.
„Pokud Bitcoin uzavře nad 111 000 USD, zachová si technickou strukturu, která obvykle předchází velkým růstovým vlnám. Medvědi zatím nedokázali nic víc než vystrašit slabé hráče.“
Fed snížil úrokové sazby podruhé v roce, trhy přesto zůstávají chladné
Rozhodnutí Fedu vyvolalo i otázku, zda pokračující snižování sazeb dává ekonomický smysl, když řada klíčových dat zůstává nedostupná kvůli vládnímu shutdownu v USA. Copper přirovnává současnou situaci k říjnu 2024 – období, kdy bitcoin podobně vyčkával na nový impulz po změně měnové politiky.
Ještě před zasedáním FOMC stanovili analytici Copper úroveň 114 600 USD jako klíčovou rezistenci, jejíž proražení by signalizovalo skutečný býčí breakout. To se však zatím nestalo, což podle nich otevírá prostor pro další test ze strany medvědů.
Dalším impulsem pro trhy bude nadcházející zveřejnění dat HDP, které může naznačit, zda má Fed prostor pokračovat ve snižování sazeb, nebo jestli bude muset brzdit. Aboualfa k tomu dodává:
„Pro bitcoin by byla nejpříznivější situace, kdyby ekonomika pozvolna rostla a Fed postupoval obezřetněji kvůli zpožděným účinkům politiky a nejistotě budoucího vývoje, místo toho, aby mluvil o dalším zpřísňování. Trh teď hledá především jistotu a stabilní směr.“
Z analýzy Copperu vyplývá, že bitcoin zatím nedokázal definitivně zlomit medvědí tlak, ale postupně přechází „z defenzivy do ofenzivy“. Po odrazu od lokálního minima 103 000 USD kryptoměna zaznamenala sérii vyšších minim a nyní testuje zmíněnou rezistenci, která už dvakrát zastavila růst.
„Medvědi měli několik příležitostí otočit trend, ale ani jednu nevyužili,“ uzavřeli analytici Copper.
Rozhodnutí Fedu rozdělilo i jeho členy, ale technologičtí giganti mohou zvrátit sentiment
Hlasování dopadlo poměrem 10 : 2 ve prospěch snížení sazeb o 25 bazických bodů. Proti byli guvernéři Stephen Miran a Jeffrey Schmid. První požadoval ještě agresivnější uvolnění, druhý naopak varoval, že inflace zůstává příliš vysoká na další pokles sazeb.
Wall Street přivítala rozhodnutí Fedu s rozpačitými reakcemi. S&P 500 i Dow Jones po Powellově tiskové konferenci rychle oslabily, ale ztráty mohou být jen dočasné. Trhy totiž napjatě čekají na hospodářské výsledky technologických gigantů Microsoft, Amazon a Meta, které mohou ovlivnit celkový sentiment.
Z aktuálních informací vyplývá, že Microsoft a Meta již své výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2025 zveřejnily, zatímco Amazon je teprve oznámí po uzavření dnešního obchodování. Microsoft vykázal silné výsledky s tržbami kolem 77,7 miliardy USD (+18 % meziročně), tažené růstem cloudových a AI služeb.
Meta Platforms (META) překonala odhady tržeb, ale zisk výrazně ovlivnila jednorázová daňová položka ve výši přibližně 16 miliard USD. Podle oficiální zprávy na Nasdaq tak společnost sice potvrdila silný provozní výkon, ale čistý zisk meziročně klesl právě kvůli mimořádnému daňovému nákladu.
Výsledková sezóna tak zatím přináší smíšené signály. Tržní sentiment zůstává opatrný, což se promítá i do vývoje na kryptoměnovém trhu. Podle analytika Nic Puckrina z Coin Bureau zůstává dlouhodobý investiční příběh bitcoinu nedotčen, ale varuje před přehnaným optimismem:
„Trh se stále potýká s obrovskou nejistotou, která letos brzdí euforii v kryptoměnovém sektoru. Na grafu bitcoinu se dokonce začíná rýsovat double top formace – typický medvědí signál – a denní objemy obchodů výrazně klesly
Závěrečný souhrn
Fed snížil úrokové sazby, ale euforie se nekoná. Investoři mají za sebou měsíce smíšených makrodat. Bitcoin i akciové indexy proto zůstávají v křehké rovnováze mezi strachem z dalších otřesů a nadějí, že uvolněná politika Fedu podpoří likviditu.
Dokud však centrální banka nevymezí jasnější strategii, trh se bude dál chovat opatrně. Bitcoin tak pravděpodobně nějakou dobu zůstane v režimu vyčkávání.