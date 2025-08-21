Ethereum znovu testuje silnou bariéru na 4 350 USD: Vydrží býčí momentum?
Ethereum (ETH) se znovu dostává zpět do centra pozornosti kryptotrhu. Ještě nedávno se zdálo, že solana přebírá otěže a ETH zůstává ve stínu, čekající na upgrady, které dlouho nepřicházely.
Jenže poslední týdny ukazují úplně jiný obrázek. Vitalik a jeho tým zjevně znovu šlapou na plyn a výsledkem je více než 15% růst během posledních 30 dnů. Ethereum se vyšplhalo až k lokálnímu maximu na 4 700 USD, což je nejvyšší hodnota od roku 2021.
Silným motorem růstu je i institucionální zájem. Například společnost SharpLink (SBET) aktuálně drží přes 740 tisíc ETH v hodnotě více než 3,1 miliardy dolarů. To jen potvrzuje, že velcí hráči věří, že ethereum má před sebou světlou budoucnost.
Překoná ethereum cenu 10 000 USD?
Z technického hlediska se ETH konečně dostalo nad 4 000 USD. Tato úroveň, která fungovala jako dlouhodobá bariéra, se nyní změnila na pevnou podporu.
Aktuálně se ethereum znovu pere s rezistencí na 4 350 USD (modrá linie). Pokud se mu podaří tuto úroveň překonat, cesta k novým maximům zůstává otevřená. Pokud se to však nepodaří, je možné, že uvidíme pokles k podpoře 4 000 USD (červená linie).
Technické indikátory zatím podporují pozitivní scénář. RSI na 55 ukazuje prostor pro další růst a MACD je stále v býčí zóně. I když nelze vyloučit krátkodobou korekci k 4 000 USD, dlouhodobý trend zůstává jednoznačně býčí.
Kromě ceny samotné vzkvétá i DeFi a NFT ekosystém na síti Ethereum. Objevují se nové utility tokeny, rostou aktivity na síti Base a do hry se vrací i meme coiny, které opět lákají retailové hráče.
Pepe a další OG meme coiny zaznamenaly výrazné pohyby, což přitáhlo pozornost chytrých investorů hledajících nový hit. Jedním z projektů, který si rychle získává pozornost, je TOKEN6900.
