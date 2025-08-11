Ethereum za týden posílilo o 22 %: Blíží se hranice 5 000 USD?
Ethereum (ETH) zažívá největší cenový skok za poslední tři roky. Během uplynulého týdne posílilo o 22 % a krátce se vyšplhalo až nad hranici 4 300 USD, což je úroveň, kterou jsme naposledy viděli v listopadu 2021.
Za tímto prudkým růstem stojí kombinace masivního zájmu drobných investorů, silných nákupů institucionálních hráčů a omezení nabídky způsobené stakingem.
Tržní sentiment je momentálně natolik optimistický, že stále více obchodníků začíná mluvit o 5 000 USD jako o dalším velkém milníku.
Retail ovládá trh
Sociální sítě jasně naznačují, že aktuální růst táhne především retailová vlna. Hashtagy #buying, #bullish a #higher dominují příspěvkům a objevují se téměř dvakrát častěji než ty negativní jako například #selling a #lower.
Podle analytické platformy Santiment tento optimistický sentiment potvrzuje vysokou aktivitu drobných investorů. Odborníci však zároveň varují, že přílišné nadšení často předchází krátkodobým korekcím.
Hlavní faktory, které ženou retailové investory na trh:
- Ethereum překonalo několikaleté rezistence, což přitáhlo pozornost traderů.
- Zvýšené mediální pokrytí a hype v obchodních komunitách.
- Strach z promeškání (FOMO), který láká nové účastníky trhu.
Instituce nakupují ve velkém
Velcí hráči také nezůstávají stranou. On-chain data platformy EmberCN ukazují, že od 10. července do začátku srpna instituce a kryptoměnové velryby nakoupily 1,035 milionu ETH v hodnotě 4,17 miliardy USD. Průměrná nákupní cena činila 3 546 USD.
Tento masivní nákupní tlak časově odpovídal 45% růstu ceny z 2 600 USD na 4 000 USD. Taková akumulace jasně ukazuje dlouhodobou důvěru velkých investorů, kteří sází na další růst ekosystému Ethereum a atraktivitu stakingových výnosů.
Technická analýza: Ethereum má otevřenou cestu k 4 533 USD
Z technického pohledu zůstává výhled pro ethereum býčí. Cena se v době psaní tohoto článku po proražení rezistence na 3 872 USD pohybovala kolem 4 200 USD. Na čtyřhodinovém grafu můžeme vidět rostoucí kanál s vyššími minimy, přičemž 50periodní SMA na úrovni 3 768 USD slouží jako silná podpora.
Důležitý moment nastal po překonání 1,618 Fibonacciho extension na 4 193 USD, které nyní působí jako support. Svíčkové formace s malými těly a dlouhými horními knoty signalizují vybírání zisků, ale bez zásadního narušení trendu.
Indikátor RSI se nachází nad hodnotou 70, což značí mírné překoupení a možnost krátkodobého návratu k 4 088 USD či 3 972 USD, než býci znovu naberou dech. MACD zůstává v pozitivním teritoriu a dynamika se zvyšuje.
Klíčové cíle podle Fibonacciho úrovní:
- První rezistence: 4 391 USD
- Sekundární cíl: 4 533 USD
- Rozšířený cíl: 4 712 USD
Pokud ethereum uzavře den nad 4 391 USD při vyšších objemech, mohlo by to spustit další vlnu nákupů a rychlejší pohyb směrem k 4 533 USD. Klíčové je udržet support na 3 972 USD. Dlouhodobý trend tak zůstane neporušený a hranice 5 000 USD je reálná už v příštích měsících.
Nabídka, staking a tlak na cenu
Celková nabídka ETH dosáhla k 9. srpnu 121 milionů coinů. Této mety bylo dosaženo téměř tři roky po překročení hranice 120 milionů.
Síť denně generuje 2 500–3 000 nových ETH, avšak většina z nich končí ve stakingových smart kontraktech. Momentálně je v nich uzamčeno 36,18 milionu ETH, což výrazně snižuje likvidní nabídku na trhu a tlumí inflační tlak.
Pokud bude poptávka a adopce držet krok s růstem nabídky, má tato kryptoměna šanci pokračovat v růstovém trendu až do konce roku. To bude platit zejména v případě, že makroekonomické podmínky zůstanou příznivé pro riziková aktiva.