Ethereum už vyhlíží cenu 5 000 USD. Jaká je jeho dlouhodobá predikce?

Martin Klass
Naposledy aktualizováno: 

V posledních týdnech jsme byli svědky převodu kapitálu z bitcoinu, který si prochází menší prodejní korekcí, do etherea, jež si svou cenu stále drží. Ethereum se díky přílivu kapitálu dokázalo udržet na hodnotách okolo svého swingového maxima, které se nachází těsně pod cenovým maximem. Investoři přitom vyhlížejí už průraz na 5 000 USD. Zatím ethereum nemuselo ani využít pomoc nejbližších supportů, které tak zůstávají i nadále neotestované a připravené na případný korekční pohyb.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se blíží k hodnotě 5 000 USD.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se blíží k hodnotě 5 000 USD. Zdroj: TradingView

Ethereum v zájmu investorů

Kryptoměnový trh postihl nový trend, se kterým již dávno přišla společnost Strategy, a to maximální alokace kapitálu do jediné kryptoměny. Tato strategie v minulosti přinášela značné zisky, a proto ji začalo mnoho dalších společností kopírovat.

Nyní se tento přístup přirozeně přenesl také na ethereum, kde v nákupech dominuje společnost BitMine. Ta drží ETH v hodnotě téměř 8 miliard USD, což je v současných cenách představuje 1 713 899 ETH.

Dlouhodobá predikce vypadá zajímavě i z pohledu technické analýzy. Ethereum se obchoduje nad hodnotou rostoucí trendové čáry a technické indikátory signalizují prostor pro další růst. Například indikátor RSI se aktuálně nachází na hodnotě 52,82 bodu, což odpovídá neutrální oblasti a zároveň ponechává dostatek prostoru pro možný cenový růst.

Technický indikátor MACD nyní vykresluje prodejní periodu, což naznačuje probíhající prodejní korekci. Z cenového grafu je však patrné, že nejde o nic závažného. I tento indikátor tedy predikuje možnost dalšího cenového růstu. Ethereum tak poskytuje řadu signálů, že jeho růst ještě neskončil, a to jak z pohledu technické analýzy, tak i díky rostoucí poptávce ze strany velkých investičních společností.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
