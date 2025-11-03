Ethereum se nadechuje k velkému tahu: Býčí signály naznačují silný závěr roku 2025
Ethereum (ETH) se po mírném poklesu obchoduje kolem 3 750 USD, přičemž denní objem obchodů překračuje 30 miliard USD. Navzdory lehké konsolidaci zůstává aktivita stabilní a jako druhá největší kryptoměna na trhu si udržuje tržní kapitalizaci přibližně 447,6 miliardy USD.
Kryptoměnová komunita sleduje s napětím konec roku, kdy by podle některých analytiků mohl přijít zásadní cenový průlom. Technické ukazatele totiž naznačují, že ETH by se do konce prosince 2025 mohlo vyšplhat až k 4 500 USD.
Fáze klidu před masivním pohybem
Na 4 hodinovém grafu se ethereum pohybuje v rámci symetrického trojúhelníku, který se formuje již od října. Cena zde vytváří postupně vyšší minima, což obvykle signalizuje blížící se průlom. Tohle přesně popisuje tzv. “compression phase” — období, kdy trh ztrácí volatilitu, kupci přebírají iniciativu (vyšší minima), ale zároveň stále naráží na silný odpor.
Graf ukazuje, že se altcoin pohybuje mezi podporou okolo 3 680 USD a odporem u 4 030 USD, přičemž cenové rozpětí se postupně zužuje. Indikátor RSI se pohybuje kolem hodnoty 46, což signalizuje momentální rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími. Současně 50denní EMA vykazuje téměř vodorovný směr, což reflektuje krátkodobý nerozhodný stav trhu.
Tento setup obvykle předchází prudkému pohybu jedním směrem. Investoři i spekulanti proto bedlivě sledují, kdo převezme kontrolu, zda býci nebo medvědi.
Celková struktura grafu zůstává býčí. Série vyšších minim ukazuje na postupnou akumulaci ze strany investorů, kteří čekají na signál k většímu pohybu. Jakmile se cena etherea vyšvihne nad hranici 4 030 USD, může následovat rychlý růst směrem k 4 250 USD a 4 485 USD, které odpovídají horní hraně trojúhelníku i předchozím swingovým maximům.
Závěrečná svíčka nad těmito úrovněmi by potvrdila býčí průlom, který by mohl spustit další růst až směrem k 4 750 USD. Naopak pokles pod 3 680 USD by přenesl trh do defenzivy a mohl by otevřít prostor k dalším supportům na 3 500 USD a 3 350 USD.
Býčí vlajka na týdenním grafu: Ethereum udržuje silný trend
Na týdenním grafu se ETH momentálně pohybuje uvnitř formace býčí vlajky. Tento pattern obvykle značí krátkodobou konsolidaci před dalším růstovým impulzem v rámci dlouhodobého býčího trendu.
Tento technický signál je podpořen silnými fundamenty. Mezi nimi rostoucí on-chain aktivita, technologické upgrady sítě (zejména v oblasti škálování) a zvýšený zájem institucí o produkty založené na ethereu, jako jsou ETF a stakingové služby.
Mezi klíčové technické úrovně patří:
- Podpora: 3 513 USD a 2 734 USD
- Rezistence:4 960 USD a dále 6 353 USD
- RSI: drží se kolem hodnoty 63, což značí stabilní býčí momentum.
Pokud by se ethereum dokázalo udržet nad rezistencí 4 960 USD, otevřela by se cesta k Fibonacciho úrovni 1.0 na 6 353 USD. V případě, že makro prostředí zůstane příznivé, mohlo by ETH v delším horizontu dokonce dosáhnout 8 100 USD a více.
Výhled na prosinec 2025
Očekávání ohledně ceny etherea zůstávají optimistická. Struktura trhu se postupně zužuje a obchodníci by mohli brzy čelit rozhodujícímu momentu.
Breakout nad pásmo 4 000 – 4 100 USD by znamenal potvrzení býčího trendu a vytvořil prostor pro long pozice s cílem okolo 4 500 USD do konce roku 2025.
Naopak breakdown pod 3 680 USD by mohl spustit krátkodobé oslabení až k úrovni 3 500 USD, která však stále tvoří pevnou zónu podpory.
Z dlouhodobého pohledu však kombinace rostoucí poptávky, pravidelných aktualizací protokolu a historicky silného trendu posiluje názor, že ETH má před sebou další býčí fázi.
Obchodníci by měli sledovat svíčkové formace — například býčí engulfing jako potvrzení růstového scénáře nebo bearish breakout candle jako signál pokračujícího poklesu.