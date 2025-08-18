Cryptonews Altcoiny

Ethereum blízko od historického maxima! Jak vysoko cena půjde?

Malý krok pro ethereum, ale velký skok pro všechny nadšence altcoinů. Tak by se dala charakterizovat současná situace, kdy se ethereum obchoduje jen kousek od svých historických cenových maxim. V posledních dnech sice pozorujeme mírné oslabení trhu, nicméně tato kryptoměna se stále drží na úrovni swingových maximech.

Dobrou zprávou je, že cena předchozích swingových maxim kolem 4 000 USD zatím nebyla otestována. To může ponechat naději na případný pullback v situaci, kdy by ethereum před dalším cenový růstem na maxima potřebovalo provést konsolidaci. Ve spojitosti s tímto supportem by však měli být obchodníci opatrní, protože pokud by cena klesla příliš agresivně, nemuselo by se jednat o bezpečný vstup do trhu.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se aktuálně nachází kousek od svých maxim.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se aktuálně nachází kousek od svých maxim. Zdroj: TradingView

Ethereum a jeho kapitalizace

Cenový růst etherea je doprovázen také výrazným navýšením jeho tržní kapitalizace. Od začátku července vzrostla o 50 %, a to především díky rostoucí poptávce ze strany institucionálních investorů. Jednou z největších společností, která v současnosti ethereum nakupuje, je BitMine Technologies. Společnost získala 1,2 milionu ETH v hodnotě 20 miliard USD. Adopce etherea ovšem probíhá i u dalších společností, přičemž objem jejich nákupů se pohybuje v řádu miliard dolarů.

Růst ceny etherea v mnoha investorech probouzí naději na příchod altseason, a to i přesto, že se cena bitcoinu stále nachází na svých maximech a zatím nic nenasvědčuje výraznějšímu kapitálovému odlivu. Na druhou stranu může poptávka ze strany institucí směřovat k oběma těmto aktivům současně, a to v rámci diverzifikace portfolia. Jedno je však jisté, kryptoměnový trh zažívá velmi pozitivní léto.

