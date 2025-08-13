Cryptonews Altcoiny

Ethereum investoři v euforii. Kdo žene cenu na 4 700 USD?

bitcoin BitMine BTC býčí trh ETH ethereum
Naposledy aktualizováno: 

Cenový růst etherea určitě nenechá v posledních dnech žádného investora chladným. Blízkost této kryptoměny u svých historických cenových maxim v nich může ovšem vyvolávat otázky o budoucím růstu. Ethereum totiž v současné době míří do oblasti knotů svíček z cenového výběžku, který vznikl v roce 2021.

Pozitivní je, že ethereum nad sebou nemá již žádné rezistence, kromě historického maxima. Na nižších cenových úrovních je navíc dostatek supportů, které by mohly sloužit jako odrazové můstky v případě prodejní korekce.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se raketově přibližuje ke svým historickým maximům.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se raketově přibližuje ke svým historickým maximům. Zdroj: TradingView

Ethereum je nyní v hledáčku investorů

Ethereum aktuálně těží hlavně ze dvou pozitiv. Prvním pozitivem je vysoká poptávka po ETH ze strany institucionálních investorů. Druhým hnacím motorem je poté obecně dobrá nálada na kryptoměnových trzích, která souvisí s vysokým očekáváním.

Dalším trendem současnosti je vstup soukromých společností do světa kryptoměn. Strategie těchto společností je jednoduchá. Nakupovat kryptoměny ve velkém hlavně bitcoin a ethereum. Tyto společnosti totiž věří v další výrazný cenový růst kryptoměn, který nejenže zaplatí náklady na provoz společnosti, ale také zajistí i dostatečně vysoký zisk.

Mezi největší držitele etherea patří společnost BitMine, která drží 1,2 milionu ETH v hodnotě 5,27 miliardy USD, což představuje téměř 1 % celkové nabídky. V závěsu za ní je společnost SharpLink Gaming, který drží 598 800 ETH v hodnotě 2,74 miliardy USD a The Ether Machine vlastnící 345 400 ETH v hodnotě 1,58 miliardy USD.

Výše uvedené společnosti, ale i mnohé další, v posledních měsících agresivně nakupují ethereum, protože se kryptoměny stále více dostávají do povědomí široké veřejnosti. Pokud bude tento trend pokračovat, můžeme se během několika let dočkat plošného rozšíření kryptoměn jako zákonných platidel. To je samozřejmě silnou motivací pro velké společnosti usilovat o vliv na jejich cenu a emisi na finančním trhu.

