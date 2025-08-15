Ethereum ETF lámou rekordy: Blíží se altcoinová sezóna?
Na začátku týdne si spotové ethereum ETF připsaly rekordní milník. Během pondělní seance přilákaly kapitál v hodnotě 1 miliardy dolarů. Dva největší ETF fondy, ETHA od BlackRock a FETH od Fidelity, se na tomto čísle podílely největší měrou.
Největší podíl měl ETHA s přílivem 640 milionů USD, následovaný FETH s 277 miliony USD. Celková hodnota spravovaných aktiv v těchto ETF nyní dosahuje 25,7 miliardy USD a kumulativní přílivy v tomto cyklu už překročily hranici 10,8 miliardy USD.
Ethereum ETF a jejich vliv na trh
Masivní příliv kapitálu do ethereum ETF potvrzuje, že zájem o tento altcoin ze strany institucionálních i retailových investorů roste. Historicky se podobné vlny zájmu promítaly i do růstu sektorů jako DeFi, layer-2 sítě nebo tokenů související s infrastrukturou Etherea.
Tento efekt by mohl vést k postupné rotaci kapitálu do širší skupiny altcoinů. Bude tedy důležité v následujících dnech sledovat objemy obchodů a sentiment na finančních trzích.
Stabilní přílivy navíc vytvářejí tzv. likviditní efekt. Ten se projevuje tak, že optimismus ohledně ETF se odráží i v derivátových trzích, stakingových platformách a likviditních poolech. To má dopad funding rates, poptávku po půjčkách na ETH platformách, což v konečném důsledku ovlivňuje pozice obchodníků.
První signály rotace kapitálu
V posledních týdnech si ethereum vede výrazně lépe než bitcoin. Jen v červenci vzrostlo o 49 %, zatímco bitcoin pouze o 8 %. Celková tržní kapitalizace kryptoměn se mezitím vyšplhala nad 3,7 bilionu dolarů, přičemž významnou roli v tom sehrála právě aktivita kolem ETF.
Data z DEX tento trend potvrzují. Objem obchodů na decentralizovaných burzách běžících na Ethereu dosáhl během 7 dní 41,8 miliard USD, což je více než dvojnásobek objemu Solany ve stejném období.
On-chain statistiky zároveň ukazují nárůst počtu aktivních peněženek v DeFi protokolech. Denní počet aktivních adres v některých ekosystémech L2 přitom dosahuje několikaměsíčních maxim. To naznačuje, že aktuální poptávka se neomezuje pouze na pasivní držení tokenů.
Altcoinová sezóna na obzoru?
Pokud budou přílivy do spotových ethereum ETF pokračovat, můžeme očekávat přesun kapitálu do altcoinů. Očekává se, že největší prospěch z toho budou mít zejména:
- Layer-2 sítě (Arbitrum, Optimism) díky rychlým a levným transakcím v ekosystému Ethereum.
- DeFi protokoly (Uniswap, Aave), které nabízejí atraktivní odměny za staking nebo poskytování likvidity.
- AI kryptoměny (Render, Fetch.ai), které často těží ze spekulativního sentimentu na trhu.
Současná data naznačují, že případná altcoinová sezóna bude založená na skutečné hodnotě projektů, nikoli jen na hypu. Kapitál proudí do projektů s ověřeným využitím nebo do těch, které čekají důležité technologické upgrady.
Rotace kapitálu z etherea do dalších altcoinů tedy nastane spíše na základě konkrétního vývoje, nikoli jen kvůli spekulacím a titulkům v médiích.
Pokud bude trend pokračovat, můžeme v následujících dnech očekávat zvýšený objem obchodů u výše uvedených altcoinů.
Prozatím zůstávají hlavním motorem tržní dynamiky spotové ethereum ETF. Jejich vliv se může rozšířit i na další kryptoměny. Pravděpodobně to však bude postupný proces svázaný s adopcí, aktivitou uživatelů a strukturálními změnami v rámci celého blockchainového ekosystému.