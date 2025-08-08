Cryptonews Altcoiny

Ethereum čelí prodejnímu tlaku 419 milionů USD: Udrží klíčový support, nebo se trend definitivně zlomí?

V posledních 24 hodinách ethereum (ETH) předvedlo působivý výkon. Jeho cena vystřelila na 3 819 USD, což představuje nárůst o 5 % a překonává tak výkon bitcoinu (BTC).

Tento prudký odraz jasně ukazuje, že altcoinový trh opět ožívá a ETH zaujímá vůdčí roli. Ačkoli se největší altcoin v minulém týdnu potýkal s menší korekcí, nyní je o 49 % výše než před měsícem. A to především díky silnému přílivu kapitálu od institucionálních a korporátních investorů.

Včerejší nákupní vlna dokázala absorbovat prodejní tlak v hodnotě více než 400 milionů USD a ETH nyní směřuje k průlomu nad klíčovou rezistencí. Pokud tuto bariéru překoná, mohlo by to otevřít cestu k novým historickým maximům a posílit dlouhodobě pozitivní výhled.

Ethereum a rekordní prodejní tlak: Co ukazuje trh?

Pozornost obchodníků včera upoutal analytik J.A. Maartunn, který varoval před možným „dump alertem“. Data z futures trhu totiž ukázala, že net taker volume (čistý objem taker obchodů) u etherea byl silně negativní – konkrétně -418 milionů USD. To představuje druhý největší denní rozdíl ve prospěch prodejů v historii.

Negativní hodnota v rámci tohoto ukazatele znamená převahu prodejů nad nákupy, což by teoreticky mělo signalizovat medvědí sentiment. Zajímavé ale je, že ethereum si drží výrazně negativní net taker volume téměř celý rok. A to i během prudkého růstu po listopadovém vítězství Donalda Trumpa nebo při aktuálním několikatýdenním růstovém trendu.

Tento jev ukazuje, že trh má navzdory prodejnímu tlaku dostatečnou sílu k tomu, aby se posouval vzhůru.

Technická analýza: Ethereum na prahu průlomu

Další tržní indikátory ukazují, že ethereum má znovu našlápnuto k růstu. Po několika dnech klidu se na grafu objevily nové býčí signály.

Ethereum testuje klíčovou rezistenci, potenciální cíl kolem 5 000 USD. Zdroj: TradingView
Ethereum testuje klíčovou rezistenci, potenciální cíl kolem 5 000 USD. Zdroj: TradingView
  • RSI (žlutá) se prudce zvedá směrem k hodnotě 70 bodů, poté co začátkem měsíce klesl pod 30.
  • MACD (oranžová a modrá linie) vykazuje bullish cross, což často potvrzuje nástup rostoucího trendu.
  • Cena navíc prorazila sestupný kanál, ve kterém se pohybovala, což bývá silný signál pro pokračování růstu.

Pokud ethereum překoná rezistenci nad 4 000 USD, může následovat rychlý růst směrem k 5 000 USD. A to i přes trvale negativní net taker volume.

Závěr: Býci zatím drží otěže

Aktuální vývoj ukazuje, že ethereum má navzdory rekordnímu prodejnímu tlaku stále značnou sílu. Překonání klíčových rezistencí by mohlo odstartovat novou fázi bull runu a posunout cenu k novým historickým maximům.

Vzhledem k institucionálním nákupům a technickým signálům může být ETH jedním z hlavních motorů trhu s kryptoměnami v následujících týdnech.

