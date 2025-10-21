Cryptonews Altcoiny

Ethereum bojuje o 4 000 USD. Co může cenu vystřelit výš?

býčí trh etf ETH ethereum Fed krypto
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Čeká ethereum růstové období?

Cenový graf etherea vypadá v současnosti velmi zajímavě. Ethereum totiž vytváří cenovou strukturu s vyššími minimálními hodnotami, což může signalizovat nejen pokračující cenový růst, ale i rostoucí poptávku ze strany kupujících. Toto postupné zvyšování ceny obvykle končí volatilním cenovým pohybem.

Ethereum má nejbližší rezistenci na hodnotě největšího volume (point of control) okolo ceny 4 400 USD. Nejbližší support byl již otestován a nachází se kolem ceny 3 400 USD. Právě od tohoto supportu se ethereum odrazilo do současného cenového růstu.

Denní cenový graf kryptoměny ethereum, která bojuje o cenu 4 000 USD.
Denní cenový graf kryptoměny ethereum, která bojuje o cenu 4 000 USD. Zdroj: TradingView

Proč instituce ethereum přehlížejí?

Cena etherea roste, přestože spotová ETF pro ethereum vykázala v minulém týdnu mírný kapitálový odliv ve výši 312 milionů USD. Toto číslo je ovšem relativně menší v porovnání s celkovou kapitalizací těchto fondů, která činí 14,6 miliardy USD. Investoři přesto stále vyhlížejí tzv. Uptober, který by mohl odstartoval listopadovou nákupní rally. Zatím se však o výrazném cenovém růstu hovořit rozhodně nedá.

Spotové ETF pro ethereum zaznamenaly minulý týden mírný čistý odliv.
Spotové ETF pro ethereum zaznamenaly minulý týden mírný čistý odliv. Zdroj: Farside

Určitým stimulem by mohlo být snížení úrokových sazeb americkým Fedem. Analytici předpokládají, že při nadcházejícím zasedání by měly být sazby sníženy o 25 bazických bodů, tedy o stejnou hodnotu, jako v září. Tento krok by mohl zvýšit ochotu investorů riskovat a tím tak podpořit i cenový růst kryptoměn.

Pepenode ($PEPENODE): Nový trend v těžbě kryptoměn bez hardwaru?

Projekt Pepenode ($PEPENODE) přináší nový přístup k těžbě kryptoměn prostřednictvím modelu Mine-to-Earn (M2E), který nevyžaduje žádný hardware ani technické znalosti. Uživatelé spouštějí virtuální servery a získávají odměny v nativním tokenu PEPENODE, který lze dále využívat k rozšiřování a vylepšování těžebních uzlů. Součástí systému jsou také bonusové odměny v podobě populárních meme coinů, jako je například PEPE nebo BONK.

Pepenode o projektu

Token PEPENODE je nyní možné koupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Za zmínku stojí také tokenomika projektu, která využívá princip spalování části tokenů při upgradu virtuálních uzlů. Tento mechanismus snižuje celkovou nabídku a vytváří potenciál pro dlouhodobější růst hodnoty. Tím Pepenode zároveň naplňuje hlavní myšlenku, která spočívá ve zpřístupnění těžby kryptoměn široké veřejnosti a umožnění podílet se na růstu ekosystému bez nutnosti vlastnit hardware.

Zajisti si velmi atraktivní odměny skrze staking a levné transakce!
Ethereum bojuje o 4 000 USD. Co může cenu vystřelit výš?
2025-10-21 12:05:47
Weex rozdává dárky! Získejte 50% futures bonus při svém prvním vkladu a rozjeďte to naplno!
2025-10-21 07:28:22
Krypto krach z 10. října: Likvidace za 21 miliard dolarů? Čísla klamou, reálné ztráty tvořily jen zlomek
2025-10-20 11:21:05
Bankovní krize je tu! Spadne Bitcoin pod 100 000 dolarů?
2025-10-19 16:05:56
Bitcoin je zázrak, protože přežil rekordní likvidace pozic za 21 miliard USD!
2025-10-20 06:40:23
Bude bitcoin brzy součástí důchodových portfolií?
2025-10-17 05:48:00
Americký Fed dává trhům růstový signál!
2025-10-17 08:56:00

Nepřehlédni

Novinky
Weex rozdává dárky! Získejte 50% futures bonus při svém prvním vkladu a rozjeďte to naplno!
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-21 07:28:22
Altcoiny
Krypto krach z 10. října: Likvidace za 21 miliard dolarů? Čísla klamou, reálné ztráty tvořily jen zlomek
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-20 11:21:05
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů