Ethereum bojuje o 4 000 USD. Co může cenu vystřelit výš?
Cenový graf etherea vypadá v současnosti velmi zajímavě. Ethereum totiž vytváří cenovou strukturu s vyššími minimálními hodnotami, což může signalizovat nejen pokračující cenový růst, ale i rostoucí poptávku ze strany kupujících. Toto postupné zvyšování ceny obvykle končí volatilním cenovým pohybem.
Ethereum má nejbližší rezistenci na hodnotě největšího volume (point of control) okolo ceny 4 400 USD. Nejbližší support byl již otestován a nachází se kolem ceny 3 400 USD. Právě od tohoto supportu se ethereum odrazilo do současného cenového růstu.
Proč instituce ethereum přehlížejí?
Cena etherea roste, přestože spotová ETF pro ethereum vykázala v minulém týdnu mírný kapitálový odliv ve výši 312 milionů USD. Toto číslo je ovšem relativně menší v porovnání s celkovou kapitalizací těchto fondů, která činí 14,6 miliardy USD. Investoři přesto stále vyhlížejí tzv. Uptober, který by mohl odstartoval listopadovou nákupní rally. Zatím se však o výrazném cenovém růstu hovořit rozhodně nedá.
Určitým stimulem by mohlo být snížení úrokových sazeb americkým Fedem. Analytici předpokládají, že při nadcházejícím zasedání by měly být sazby sníženy o 25 bazických bodů, tedy o stejnou hodnotu, jako v září. Tento krok by mohl zvýšit ochotu investorů riskovat a tím tak podpořit i cenový růst kryptoměn.
