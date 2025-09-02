Eric Trump tvrdí, že bitcoin vzroste na 1 milion USD!
Bitcoin sice momentálně nevykazuje příliš pozitivní vývoj, ale při pohledu na dlouhodobý cenový graf se až tak nic hrozného neděje. Obchodníci si již nicméně zvykly na dlouhodobé cenové růsty, a proto při přirozené prodejní korekci může docházet k psychickému tlaku.
Bitcoin se totiž stále obchoduje na hodnotě supportu, který ještě definitivně neprorazil. Pokud by se ovšem tak stalo, nejspíš budou muset investoři počítat s jeho cenovým poklesem i pod hodnotu 100 000 USD, protože další technický support se nachází až na ceně 90 000 USD.
Bitcoin a kontroverze
Ve společnosti se čas od času objeví výrazný propagátor bitcoinu, který se nebojí otevřeně hovořit o výrazných cenových růstech. Po Michaelu Saylorovi se této role nyní ujímá syn amerického prezidenta Eric Trump, který očekává růst ceny bitcoinu až na hodnotu 1 milion USD.
Svoji predikci zdůvodňuje rostoucí poptávkou po bitcoinu ze strany vlád, korporací a bohatých jednotlivců. Podobný názor zastával již v roce 2024, kdy byl přesvědčen, že růst ceny bitcoinu je stále na svém začátku.
Generální ředitel společnosti Galaxy Digital Mike Novogratz sice možnost růstu ceny bitcoinu na 1 milion USD nevylučuje, spíše však upozorňuje, že by takový scénář mohl znamenat globální úpadek amerického dolaru a americké ekonomiky. V takovém případě by se svět mohl přesunout k nové měně.
Novogratz si sice dokáže představit raketový růst bitcoinu, zároveň ale upozorňuje, že by to bylo na úkor postavení USA. Proto dává přednost slabšímu bitcoinu, ale silnějšímu americkému dolaru ve světové ekonomice.
Jisté obavy ohledně budoucnosti bitcoinu vyjádřil také vedoucí výzkumu digitálních aktiv společnosti VanEck Matthew Sigel. Ten se domnívá, že přijímání bitcoinu veřejně obchodovanými společnostmi nemusí být pro jejich klienty vždy výhodné.