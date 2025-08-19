Dosáhl bitcoin dna na 114 700 USD? Data naznačují obrat trendu směrem nahoru!
Bitcoin (BTC) se v pondělí propadl na nejnižší hodnotu za posledních 11 dní – 114 755 USD. Tento pokles okamžitě rozpoutal diskusi, zda čtvrteční historické maximum neznamenalo konec současného bull runu.
Čtyři klíčové ukazatele však naznačují, že jde spíše o krátkodobou korekci a že BTC může brzy znovu získat úroveň 120 000 USD.
Bitcoin a signály z trhu opcí
Prvním signálem je delta skew u bitcoinových opcí, který vyskočil na nejvyšší hodnotu za poslední čtyři měsíce. Tento indikátor ukazuje na zvýšenou poptávku po ochranných put opcích a tedy na přehnaný strach investorů.
Historie přitom ukazuje, že podobné extrémy často předcházely silným růstům. Například 5. srpna po skokovém nárůstu skew přišla během šesti dnů rally o 9 657 USD. Stejně tak dubnový propad k 74 587 USD skončil dvojitým dnem a odrazu o více než 11 000 USD během čtyř dnů.
Odlivy z ETF nejsou důvodem k panice
Dalším faktorem, který vyvolal obavy, jsou možné pokračující odlivy ze spotových bitcoinových ETF. Po sedmi dnech přílivů totiž v pátek série skončila.
Není to však důvod k panice. Mezi 31. červencem a 5. srpnem ETF zaznamenaly čistý odliv 1,45 miliardy USD a to způsobilo pouze 6% korekci ceny BTC k 112 000 USD.
Vzhledem k tomu, že trh se spotovými bitcoinovými ETF má hodnotu 152 miliard USD, podobné krátkodobé výkyvy kolem 1 % jsou běžné. Likvidita zůstává dostatečně silná na to, aby podobné pohyby ustála.
Profesionální tradeři drží své pozice
Data z burz OKX a Binance ukazují, že přední tradeři své dlouhé pozice výrazně nesnižují. Ačkoli došlo k mírnému poklesu mezi čtvrtkem a pátkem, poměr long/short se následně stabilizoval.
To naznačuje, že velcí hráči vyčkávají, zda bitcoin ještě otestuje hranici 112 000 USD, než nasadí další kapitál. Rozhodně ale nelze mluvit o panickém výprodeji, spíše taktické vyčkávání
Poptávka po stablecoinech v Číně
Další zajímavý pohled přináší trh se stablecoiny v Číně. Obvykle retailová aktivita žene jejich cenu až o 2 % nad oficiální kurz dolaru. Naopak pokles o více než 0,5 % obvykle ukazuje na strach.
V současnosti se tether (USDT) obchoduje s diskontem 0,8 %, což ukazuje na určitou nervozitu, ale hodnota je stabilní a neprohlubuje se.
Závěr
Na základě těchto čtyř ukazatelů – opční skew, ETF toky, long/short ratio a poptávka po stablecoinech – se zdá, že propad k 114 755 USD byl spíše dočasným výkyvem. Vše nasvědčuje tomu, že právě na této úrovni cena našla své dno a bitcoin má nyní prostor k tomu, aby se vrátil zpět nad 120 000 USD.