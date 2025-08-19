Cryptonews Bitcoin

Dosáhl bitcoin dna na 114 700 USD? Data naznačují obrat trendu směrem nahoru!

Bitcoin (BTC) se v pondělí propadl na nejnižší hodnotu za posledních 11 dní – 114 755 USD. Tento pokles okamžitě rozpoutal diskusi, zda čtvrteční historické maximum neznamenalo konec současného bull runu.

Čtyři klíčové ukazatele však naznačují, že jde spíše o krátkodobou korekci a že BTC může brzy znovu získat úroveň 120 000 USD.

Bitcoin a signály z trhu opcí

Prvním signálem je delta skew u bitcoinových opcí, který vyskočil na nejvyšší hodnotu za poslední čtyři měsíce. Tento indikátor ukazuje na zvýšenou poptávku po ochranných put opcích a tedy na přehnaný strach investorů.

30denní delta skew u bitcoinových opcí (put-call).
30denní delta skew u bitcoinových opcí (put-call). Zdroj: Laevitas.ch

Historie přitom ukazuje, že podobné extrémy často předcházely silným růstům. Například 5. srpna po skokovém nárůstu skew přišla během šesti dnů rally o 9 657 USD. Stejně tak dubnový propad k 74 587 USD skončil dvojitým dnem a odrazu o více než 11 000 USD během čtyř dnů.

Odlivy z ETF nejsou důvodem k panice

Dalším faktorem, který vyvolal obavy, jsou možné pokračující odlivy ze spotových bitcoinových ETF. Po sedmi dnech přílivů totiž v pátek série skončila.

Není to však důvod k panice. Mezi 31. červencem a 5. srpnem ETF zaznamenaly čistý odliv 1,45 miliardy USD a to způsobilo pouze 6% korekci ceny BTC k 112 000 USD.

Čisté toky spotových bitcoinových ETF. Zdroj: CoinGlass
Čisté toky spotových bitcoinových ETF. Zdroj: CoinGlass

Vzhledem k tomu, že trh se spotovými bitcoinovými ETF má hodnotu 152 miliard USD, podobné krátkodobé výkyvy kolem 1 % jsou běžné. Likvidita zůstává dostatečně silná na to, aby podobné pohyby ustála.

Profesionální tradeři drží své pozice

Data z burz OKX a Binance ukazují, že přední tradeři své dlouhé pozice výrazně nesnižují. Ačkoli došlo k mírnému poklesu mezi čtvrtkem a pátkem, poměr long/short se následně stabilizoval.

Poměr long-to-short pozic top traderů na BTC na OKX a Binance.
Poměr long/short pozic top traderů na BTC na OKX a Binance. Zdroj: CoinGlass

To naznačuje, že velcí hráči vyčkávají, zda bitcoin ještě otestuje hranici 112 000 USD, než nasadí další kapitál. Rozhodně ale nelze mluvit o panickém výprodeji, spíše taktické vyčkávání

Poptávka po stablecoinech v Číně

Další zajímavý pohled přináší trh se stablecoiny v Číně. Obvykle retailová aktivita žene jejich cenu až o 2 % nad oficiální kurz dolaru. Naopak pokles o více než 0,5 % obvykle ukazuje na strach.

Vývoj kurzu tetheru (USDT) vůči čínskému juanu.
Vývoj kurzu tetheru (USDT) vůči čínskému juanu. Zdroj: OKX

V současnosti se tether (USDT) obchoduje s diskontem 0,8 %, což ukazuje na určitou nervozitu, ale hodnota je stabilní a neprohlubuje se.

Závěr

Na základě těchto čtyř ukazatelů – opční skew, ETF toky, long/short ratio a poptávka po stablecoinech – se zdá, že propad k 114 755 USD byl spíše dočasným výkyvem. Vše nasvědčuje tomu, že právě na této úrovni cena našla své dno a bitcoin má nyní prostor k tomu, aby se vrátil zpět nad 120 000 USD.

