Dolar krvácí, bitcoin slaví: 118 000 USD pokořeno! Přichází nové cenové rekordy?
Bitcoin (BTC) ve čtvrtek výrazně posílil a poprvé tento měsíc překonal hranici 118 000 USD. Společně s ním rostl i celý kryptoměnový trh.
Největší kryptoměna přidala během posledních 24 hodin přes 4 % a dosáhla intradenního maxima u 118 856 USD. Celková tržní kapitalizace kryptoměn stoupla o 4,6 % na více než 4,17 bilionu USD, přičemž ethereum vyskočilo o 6,1 % a XRP o 5,6 %.
Tento prudký růst jen potvrzuje, proč se aktuálnímu měsíci mezi tradery dlouhodobě přezdívá “Uptober”. Tradiční říjnový optimismus se tak letos opět ukazuje v plné síle.
Bitcoin získává na atraktivitě díky politické krizi v USA
Růst přichází po týdnech výprodejů a likvidací, kdy trh ztrácel dech. Velkou roli podle analytiků sehrály nákupy velkých investorů na začátku týdne.
Na aktuální vývoj měly vliv i politické problémy v USA, kde vláda spadla do prvního shutdownu po šesti letech, protože americký Senát odmítl prodloužit financování federálního rozpočtu.
Kvůli tomu muselo zhruba 800 tisíc státních zaměstnanců nastoupit na nucenou dovolenou. Zároveň se předpokládá, že dojde ke zpoždění klíčových ekonomických statistik, například reportů z trhu práce.
Namísto oslabení důvěry to naopak posílilo vnímání bitcoinu jako pojistky proti vládnímu chaosu. Jak vysvětlil Lucas Kiely, CEO společnosti Future Digital:
„Trhy nesnášejí nejistotu, proto očekávejte zvýšenou volatilitu. Pokud se Washington rychle nedohodne, může vláda využít krize k tlakům na škrty mezi federálními zaměstnanci, ale Senát je pravděpodobně zablokuje.“
Dopad shutdownu na regulace a adopci
Investoři se k bitcoinu často obracejí právě v obdobích, kdy tradiční trhy stagnují nebo padají. Současný shutdown tento trend jen posílil. Na druhé straně se však objevují obavy, že dlouhodobý rozpočtový pat by mohl zpomalit regulační procesy.
Zpožďovat by se mohly zejména rozhodnutí o spotových altcoinových ETF, což by mohlo nahlodat důvěru menších i větších investorů.
„Pokud SEC či CFTC zůstanou nečinné, roste právní nejistota, zpomalují se dohody o integraci a prostor pro likviditu se zužuje,“ vysvětlila Hedy Wang z Block Street.
Podle ní může nedostatek pracovníků v amerických úřadech znamenat delší čekací lhůty na schválení nových produktů, omezenou koordinaci mezi agenturami i zdrženlivost bank při zavádění blockchainových řešení.
To by ve výsledku mohlo krátkodobě zpomalit adopci, ale vyhlídky jejího budoucího rozšíření zůstávají velmi příznivé.
Slábnoucí dolar hraje bitcoinu do karet
Kromě samotného Uptober efektu přispívají k růstu i globální makroekonomické tlaky. Politická nejistota oslabuje americký dolar, což vede k přesunu kapitálu do rizikovějších aktiv, jako jsou kryptoměny.
Investoři v nich vidí nejen příležitost k růstu, ale také alternativu k tradičním finančním nástrojům, jejichž stabilita je nyní otřesena.
Výsledkem je, že bitcoin opět potvrzuje roli klíčového hráče mezi rizikovými aktivy. Říjnový optimismus, kombinovaný s oslabením americké měny a pokračující institucionální poptávkou, naznačuje, že kryptoměny mají prostor růst i v dalších týdnech.