Do roku 2028 bude mít bitcoin cenu 3,4 milionu USD, tvrdí Arthur Hayes
Bitcoin krátkodobé obchodníky nemile překvapil. Místo očekávaného růstu totiž začal klesat. Pokles se ovšem zastavil již na hodnotě největšího volume, od které se trh odrazil a zahájil tak zmíněnou korekci. Arthur Hayes ovšem nyní přichází s velmi odvážnou predikcí, která by mohla vše změnit.
Aktuálně se bitcoin obchoduje nad hodnotou supportu na ceně 112 000 USD. I když byl tento support v minulosti již několikrát otestován, svou podpůrnou funkci plní nadále velmi dobře. Vše je navíc podpořeno i rostoucí trendovou čarou. Dokud se tedy bude bitcoin obchodovat nad těmito supporty, mohou být dlouhodobí investoři v klidu, protože si stále zachovává svůj růstový trend.
Na čem Hayes staví svou odvážnou predikci
Velké věci očekává od bitcoinu bývalý generální ředitel burzy BitMEX Arthur Hayes, který ve své cenové predikci počítá s růstem ceny bitcoinu do roku 2028 až na 3,4 milionu USD. Predikci staví na dvou hlavních pilířích. Prvním je možnost, že americký ministr financí Scott Bessent zavede kontrolu výnosové křivky. Tento krok by podle Heyese mohl vyvolat masivní tištění peněz, které by následně směřovaly právě do bitcoinu.
Druhým pilířem jeho úvah je předpoklad, že administrativa Donalda Trumpa získá rozhodující slovo v radě amerického Fedu. Dalším krokem by pak mělo být odkoupení části amerického dluhu. Aby se však tento plán mohl vůbec uskutečnit, musela by Trumpova administrativa obsadit alespoň čtyři křesla v radě Fedu a tím získat hlasovací převahu.
Pokud by se tato vize skutečně naplnila, z celé situace by mohly těžit také stablecoiny. Ty by sloužily jako prostředník mezi fiat měnami a kryptoměnami. Hayes očekává růst především u stablecoinů navázaných na americký dolar, tedy například nárůst kapitalizace tetheru. Jeho vize je bezpochyby odvážná a teoreticky proveditelná, obsahuje však mnoho proměnných a kroků, které se v praxi nemusí naplnit.