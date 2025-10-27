Další peněženka ze Satoshiho éry ožila! Bitcoiny z roku 2009 se znovu pohnuly
Kryptokomunita opět zbystřila. Peněženka ze Satoshiho éry, která vznikla už v roce 2009 – tedy krátce po spuštění bitcoinu (BTC) – se po 14 letech spánku probudila. Neznámá velryba přesunula část svých prostředků, což v kryptosvětě vždy vyvolává zvědavost i obavy z možného prodeje starých coinů.
Podle dat od analytické platformy Whale Alert pochází většina držených bitcoinů z období duben–červen 2009, tedy z prvních měsíců existence blockchainu. Tehdy tato peněženka vytěžila přibližně 4 000 BTC, které měly v té době zanedbatelnou hodnotu – dnes však jde o jmění.
Peněženka ze Satoshiho éry přesunula 150 BTC po 14 letech ticha
Z dat on-chain analytické služby Nansen vyplývá, že majitel ve čtvrtek 23. října odeslal 150 BTC v hodnotě přes 16 milionů dolarů, a to v jediné transakci.
Analýza Mempool Space ukazuje, že tato adresa v minulosti spravovala až 7 850 BTC. Naposledy byla aktivní v červnu 2011, kdy své bitcoiny konsolidovala do jedné peněženky.
Dnes, při ceně kolem 115 000 USD za jeden BTC, by její celkové portfolio mělo hodnotu přes 460 milionů dolarů. Pro srovnání – v době, kdy web CoinMarketCap začal v červenci 2010 sledovat cenu bitcoinu, měl celý tento balík hodnotu pouhých 194 dolarů.
Velryba původně držela až 8 000 BTC
Blockchainový analytik Emmett Gallic upozornil, že tato velryba v minulosti držela zhruba 8 000 BTC rozdělených mezi několik peněženek. Podle jeho slov svá aktiva na jiné adrese po malých částech prodává již několik let.
„Velryba, která kdysi držela 8 000 BTC, aktivovala novou peněženku ze Satoshiho éry. Od té doby postupně prodává a po dnešním přesunu 150 BTC jí zbývá už jen 3 850 BTC. Dokonalá dlouhodobá strategie DCA,“ doplnil Gallic na síti X.
Podle Mempool Space adresa během své existence přijala celkem 7 850 BTC, přičemž po poslední transakci nyní zůstal zůstatek 3 850 BTC.
Není to ojedinělý případ. V červenci se po 14 letech objevila aktivita na další peněžence ze Satoshiho éry, která držela přes 80 000 BTC. Tyto coiny byly přesunuty na institucionální platformu Galaxy Digital, přičemž poslední transakce proběhla 16. července.
Známý analytik Willy Woo už dříve upozornil, že velryby s více než 10 000 BTC systematicky prodávají od roku 2017. Reagoval tak na dotaz uživatele na platformě X, který se ptal, kdo prodává, když o bitcoin roste zájem ze strany institucí.
Obchodníci často vnímají aktivaci starých peněženek jako možné znamení, že raní těžaři plánují prodat své držby, což může krátkodobě ovlivnit tržní sentiment. Analytici však upozorňují, že nejde o důvod k panice. Právě naopak – nové generace investorů tyto bitcoiny rychle skupují, což známka zralejšího a vyváženého trhu.