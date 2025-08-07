Jaké kryptoměny nakupovali instituce po srpnovém propadu?
Napětí na trzích opět roste – do hry se vracejí cla, americká makrodata začínají slábnout a statistiky týkající se nezaměstnanosti vzbuzují pochybnosti. Tahle kombinace otřásla globálním investičním sentimentem a velryby začínají být znovu aktivní.
Bitcoin (BTC) sklouzl pod 115 000 USD, přičemž někteří analytici varují, že bychom mohli vidět i hodnoty pod 110 000 USD. Ethereum (ETH) se zatím drží nad 3 500 USD, a to hlavně díky silnému červencovému výkonu. Zatímco drobní investoři zůstávají opatrní, velcí hráči se vydali na nákupy.
Analytik Quinten označil jejich nákupní tempo za „nejagresivnější za dlouhou dobu“. Ale pozor – nevrhli se po všem. Pojďme se podívat, kam krypto velryby nasměrovali kapitál během srpnové korekce.
Velryby nakupují meme coiny: Bonk znovu na výsluní
Tahle sezóna byla jednoznačně ve znamení meme coinů. Po raketovém růstu useless coinu (USELESS), spuštěného přes LetsBonk.Fun, začaly velké peněženky reagovat.
USELESS se stal symbolem rivality mezi Pump.Fun a LetsBonk.Fun, přičemž druhý zmíněný projekt ve výsledku překonal konkurenci v objemech i výnosech.
Růst ekosystému LetsBonk.Fun vrátil do hry i starý dobrý bonk (BONK). V červenci vyletěl až na 0,00004 USD, což představovalo 200% nárůst během jediného měsíce. Začátkem srpna ale následovala korekce na 0,000023 USD – pokles o cca 40 %.
A právě tenhle propad se ukázal jako ideální vstupní bod pro velryby, které začaly BONK masivně nakupovat. On-chain data ukazují, že za jediný den nakoupili velcí hráči BONK za více než 600 tisíc dolarů.
Ethereum vs. bitcoin: Kdo vede mezi velkými hráči?
Bitcoin zůstává dominantním hráčem v očích institucí i velryb, a to hlavně díky firmám jako Strategy, které ho pravidelně přikupují. Jenže ethereum se v červenci blýsklo působivým výkonem, což mohlo změnit rozložení karet.
Obě kryptoměny sice zaznamenaly korekci, avšak co se týče objemů obchodů, rozdíl se zmenšuje. BTC si stále drží náskok díky větší tržní kapitalizaci, ale ETH mu šlape na paty.
6. srpna činil objem obchodů s BTC 288 miliard USD, zatímco u ETH dosáhl 211 miliard USD.
Pro srovnání – zatímco bitcoin byl víceméně stabilní, ethereum v červenci vyskočilo o téměř 50 %, což podnítilo zájem velkých investorů. Jeden z nich využil propadu a nakoupil přes 101 tisíc ETH v hodnotě přesahující 350 milionů dolarů.
Mantle se vrací na scénu
Velký zájem zaznamenal i mantle (MNT) – síť druhé vrstvy (Layer 2) pro Ethereum. Po období ticha se projekt opět dostal na výsluní, a spolu s ním i jeho token. Mezi červencem a začátkem srpna posílil MNT z 0,56 USD na 0.94 USD, což odpovídá nárůstu o 68 %.
Dle dat z analytické platformy Nansen byl mantle druhým nejrychleji rostoucím L2 projektem podle počtu aktivních uživatelů. Rostla i on-chain aktivita a příjmy z transakcí což značí návrat důvěry.
Co víc, Mantle v růstu uživatelské základny předstihl i Arbitrum, ačkoli oba projekty měly podobné příjmy z poplatků.
Mezi známé podporovatele projektu Mantle patří i Ben Zhou, šéf a spoluzakladatel burzy Bybit, což zvyšuje důvěryhodnost i mediální zájem.
Zároveň roste tržní kapitalizace stablecoinů na této síti – další známka přílivu nového kapitálu.
Závěr: Velryby nakupují, když trh krvácí. Vyplatí se jim to?
Srpnový propad kryptotrhu nebyl dobou paniky pro každého. „Chytré peníze“ využily korekce k nákupům napříč celým spektrem. Sáhli po meme coinech, ethereu i méně známých projektech jako Mantle. Šli do rizika v momentě, kdy ostatní váhali. Zůstává otázkou, zda se jim tato odvážná sázka vyplatí, nebo nás čeká další vlna volatility.