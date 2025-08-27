Co čeká bitcoin v září 2025? Historie a aktuální data
Bitcoin se v době psaní tohoto článku obchoduje za 111 000 USD a po několika měsících růstu vykazuje známky ochlazení. Trh provází slabší aktivita investorů i zvýšený tlak na realizaci zisků ze strany dlouhodobých držitelů.
Září přitom historicky patří mezi nejslabší měsíce pro bitcoin, kdy průměrně přináší záporné výnosy. Tento článek se proto zaměří na to, co můžeme v nadcházejících týdnech očekávat, jaké signály přinášejí historická data a jak situaci hodnotí analytici i odborníci z krypto trhu.
Slabý výkon a korekce po rekordech
V srpnu 2025 se bitcoin dostal na své dosavadní historické maximum, když překonal hranici 124 000 USD. Tento prudký růst ale nevydržel dlouho a rychle následovala korekce, která stáhla cenu zpět pod 111 000 USD. Trh tak ukázal, že i po silném růstovém období zůstává náchylný k náhlým výkyvům a že vysoké ceny vybízejí investory k realizaci zisků.
Zároveň je to čtvrtý rok po sobě co byl bitcoin v mínusu v tenhle měsíc. Opakující se červená čísla ukazují na sezónní slabost, která se v kryptoměnovém světě pravidelně vrací. Pro investory je to připomínka, že i v době, kdy sentiment na trhu zůstává dlouhodobě pozitivní, krátkodobé korekce jsou běžnou součástí cyklu.
Sezónní slabiny bitcoinu v září
Historická data ukazují, že září patří k nejslabším měsícům pro bitcoin, kdy se průměrné výnosy pohybují mezi -3 až -5 %. Analytici z CoinGlass i Bitwise proto upozorňují na tzv. „sezónní protivětry”, které snižují pravděpodobnost výraznějšího růstu v tomto období. V kryptokomunitě se dokonce vžil pojem „Sendtember” – měsíc poklesů, který však bývá předzvěstí silného října, často označovaného jako „Uptober”.
Slabší cenový výkon přitom není jen otázkou sezónnosti, ale odráží se i v samotné aktivitě sítě. Podle dat společnosti Glassnode klesl objem změnami očištěných transakcí v srpnu o 13 %, což naznačuje útlum spekulativního zájmu. Tento trend se navíc shoduje s vybíráním zisků ze strany dlouhodobých držitelů, kteří tradičně představují stabilizační prvek trhu, ale v obdobích nejistoty zvyšují prodejní tlak.
Dalším faktorem jsou odlivy z bitcoinových ETF, které ukazují na zdrženlivost institucionálních investorů při vyšších cenových úrovních. Společně s makroekonomickou nejistotou tak vzniká prostředí, kde převažuje opatrnost nad euforií. I když dlouhodobý sentiment zůstává převážně pozitivní, krátkodobé fundamenty i historická zkušenost naznačují, že září může být pro bitcoin obdobím dalšího ochlazení.
Názory analytiků na bitcoin
Podle známého analytika Benjamina Cowena je na místě počítat s tím, že bitcoin projde korekcí směrem k tzv. bull market support band, tedy podpůrné zóně, která se aktuálně nachází těsně pod hranicí 110 tisíc USD. Cowen připomíná, že podobné návraty k dlouhodobým klíčovým průměrům se opakovaly i v minulých cyklech a byly zdravou součástí trhu.
Bitwise naopak upozorňuje, že významným faktorem může být zářijové rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Pokud dojde k jejich snížení, mohlo by to posloužit jako impuls pro obnovení růstu.
Do debaty vstoupila také investiční společnost Standard Chartered, podle níž je pro firmy v současnosti atraktivnější ethereum než bitcoin, a to zejména díky možnosti generovat dodatečný výnos prostřednictvím stakingu. Tento faktor by mohl ovlivnit rozložení institucionální poptávky mezi oběma hlavními kryptoměnami.
Opatrnější je Georgii Verbitskii, zakladatel platformy TYMIO, který varuje před možným propadem až k psychologické hranici 100 000 USD. Podle něj dává smysl s novými pozicemi vyčkávat, dokud se cena neudrží stabilně nad 118 000 USD. To podle něj představuje hranici, při jejímž překročení by býci znovu převzali kontrolu.
Makroekonomické faktory
Významným prvkem, který může v nejbližší době ovlivnit cenu bitcoinu, je rozhodnutí amerického Fedu o úrokových sazbách. Podle ukazatele CME FedWatch existuje více než 88 % pravděpodobnost, že už na zářijovém zasedání dojde k jejich snížení. Takový krok by mohl zvýšit ochotu investorů podstupovat riziko a přinést kryptoměnovému trhu krátkodobou podporu.
Další zajímavou zprávou je postupující globální adopce bitcoinu. Brazílie zvažuje, že by až 5 % svých devizových rezerv mohla alokovat právě do kryptoměn. V přepočtu by šlo o nákup v hodnotě zhruba 19 miliard dolarů, což by znamenalo přibližně 173 tisíc mincí a výrazný impuls pro celosvětovou poptávku. Tento krok by zároveň mohl přimět i další země k rychlejšímu rozhodování o podobných strategiích.
Nelze opomenout ani politický rozměr. Larry Fink, šéf největšího správce aktiv na světe BlackRock, se stal prozatímním spolupředsedou Světového ekonomického fóra. Jeho dlouhodobě pozitivní postoj k bitcoinu a tokenizaci aktiv může posílit legitimitu kryptoměn v globálních politických a ekonomických debatách. Tyto faktory dohromady vytvářejí prostředí, v němž se krátkodobé riziko korekce mísí s dlouhodobě rostoucím potenciálem adopce.
Krátkodobý a dlouhodobý výhled bitcoinu
V krátkodobém horizontu zůstává situace pro bitcoin poměrně napjatá. Trh je i nadále velmi volatilní a možnost poklesu pod psychologickou hranici nelze vyloučit. Sezónní slabost, odlivy z ETF a zvýšený prodejní tlak dlouhodobých držitelů naznačují, že září bude spíše obdobím opatrnosti než prudkého růstu. Investoři proto čelí období, kdy vyčkávání a řízení rizik nabývají na významu.
Z dlouhodobého hlediska však zůstává fundamentální příběh bitcoinu příznivý. Institucionální adopce se postupně rozšiřuje a historická zkušenost ukazuje, že po slabém září často přichází silný čtvrtý kvartál.
Vyznamnou roli přitom hraje i konkurence etherea, které díky možnosti stakingu láká některé firmy jako vhodnější aktivum pro rezervy. Dynamika mezi oběma největšími kryptoměnami tak bude klíčová pro další vývoj celého trhu.
Závěr
Bitcoin se v září 2025 nachází v citlivé fázi, kdy se kombinuje historická sezónní slabost s fundamentálními i makroekonomickými vlivy. Přestože dlouhodobé vyhlídky zůstávají pozitivní, krátkodobě je na místě zvýšená opatrnost. Je potřeba myslet na to, že kryptoměny jsou vysoce volatilní a mohou během krátke doby přinést jak výrazné zisky, tak i značné ztráty. Každý investor by měl proto k investicím přistupovat s rozvahou, diverzifikovat své portfolio a nikdy neriskovat více, než si může dovolit ztratit.