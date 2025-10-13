Chamtivost na kryptoměnovém trhu během 24 hodin vystřídal strach: Čeká nás další výprodej?
Kryptoměnový index strachu a chamtivosti se během jediného dne propadl z hodnoty 64 (chamtivost) na 27 (strach). Spouštěčem byla šokující zpráva – oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o 100% clech na čínský dovoz.
Tento šok vyvolal masivní výprodej, který analytici z CoinGlass označili za největší likvidační událost v historii kryptoměn.
Podle dostupných dat přišlo o své pozice více než 1,66 milionu obchodníků a ztráty přesáhly 19,33 miliard dolarů. Reálné číslo ale může být ještě vyšší (až 30 miliard USD). Binance totiž eviduje maximálně jeden likvidační příkaz za sekundu a trh během pádu jednoduše nestíhal reagovat.
Největší likvidace v dějinách krypta: Tarifní šok smetl bilion dolarů z trhů během tří hodin
Páteční propad postihl celý trh naprosto bez milosti. Bitcoin (BTC) se během páteční obchodní seance propadl z více než 122 000 dolarů až pod 102 000 dolarů, čímž smazal veškeré zisky od srpna.
Ethereum (ETH) následovalo, když kleslo z 4 783 dolarů na 3 400 dolarů, než došlo k částečnému zotavení.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se propadla o více než 9 % na 3,8 bilionu dolarů, přičemž z trhu se během tří hodin vypařil téměř bilion dolarů.
- Ztráty: Během jediné hodiny bylo zlikvidováno přes 7 miliard USD v otevřených pozicích.
- Největší oběti: Nejvíce utrpěli long obchodníci se ztrátami 16,8 miliardy USD, zatímco shorteři ztratili jen 2,5 miliardy USD.
- Největší objem likvidací zaznamenal bitcoin (5,38 mld. USD), následovaný ethereem (4,43 mld. USD), solanou (2,01 mld.) a XRP (708 mil.).
- Největší jednotlivá likvidace byla ETH-USDT pozice na burze Hyperliquid v hodnotě 203 milionů dolarů. Celkem zde padla více než polovina všech pozic na trhu. Následovaly Bybit s 4,65 miliardami, Binance s 2,39 miliardami a OKX s 1,21 miliardami dolarů.
Pro srovnání – během březnového pádu 2020 (COVID) činily likvidace zhruba 1,2 miliardy USD a při kolapsu FTX o dva roky později 1,6 miliardy. Páteční masakr tak byl dvacetinásobně větší než tyto historické události.
Brian Strugats z Multicoin Capital upozornil, že takto masivní likvidace mohou mít dopad na protistrany a hrozí řetězová reakce napříč trhem.
Historicky silný říjen prochází tvrdou zkouškou
Ekonom Timothy Peterson upozornil, že říjnové propady větší než 5 % jsou extrémně vzácné. Za posledních deset let se objevily pouze čtyřikrát (v letech 2017, 2018, 2019 a 2021).
Navíc po každém z těchto propadů následoval výrazný růst – v roce 2017 o 16 %, v roce 2019 dokonce o 21 %. Historie tak naznačuje, že BTC by se mohl brzy odrazit zpět k hranici 124 000 USD.
Nutno dodat, že říjen je historicky druhým nejsilnějším měsícem bitcoinu, s průměrným zhodnocením 20,2 %, hned po listopadu (46,02 %).
Trumpova cla přinášejí nejistotu, analytici varují před novou vlnou strachu
Napětí mezi USA a Čínou se tak stává dalším faktorem, který rozhoupává světové trhy. Trump oznámil, že cla na čínský dovoz vstoupí v platnost 1. listopadu, pokud Peking nezmění politiku týkající se vzácných kovů.
Později sice naznačil, že může od svého rozhodnutí ustoupit, pokud Čína udělá ústupky, ale nejistota zůstává – a spolu s ní i strach.
Caroline Mauron z Orbit Markets označila 100 000 USD jako kritickou úroveň podpory, jejíž prolomení by mohlo znamenat konec tříletého býčího cyklu.
Data z burzy Deribit navíc ukazují, že největší objemy put opcí se soustředí kolem strike cen 110 000 a 100 000 USD, což potvrzuje rostoucí obavy investorů.
Analytici se rozcházejí: Dno cyklu, nebo teprve začátek krize?
Zakladatel Jan3 Samson Mow zůstává optimistický a připomíná, že „v Uptoberu zbývá ještě mnoho dní“.
Podobně smýšlí i Michael van de Poppe (MN Trading Capital), který označil pád za „dno současného cyklu“, srovnatelný s krachem během pandemie COVID-19.
Naopak jiní experti varují, že se může jednat o „black swan“ – neočekávanou událost s devastujícím dopadem. David Jeong z Tread.fi popsal situaci jako šok, který zaskočil i institucionální hráče, zatímco Vincent Liu z Kronos Research vidí příčinu v přehnaném využívání páky a panice kolem cel USA a Číny.
Index strachu chamtivost klesl na hodnotu 27, zatímco ještě před týdnem byl na 71 a před měsícem na 54. Jde o jeden z nejrychlejších obratů sentimentu v historii krypta, přičemž během několika hodin se bitcoin propadl na více než půlroční minimum.
Bitcoin a ethereum hledají rovnováhu: Trh se čistí, strach zatím převažuje
Bitcoin se po prudkém propadu odrazil, přičemž hlavní podpora leží mezi 110 000–113 000 USD. Pokud by se mu podařilo udržet nad 113 500 USD, mohla by přijít krátkodobá úleva s růstem k 117 000–126 000 USD, kde se nacházejí klíčové úrovně odporu.
Ethereum se po testu 3 400 USD stabilizovalo u 3 850 USD, ale dokud se přesvědčivě nevrátí nad psychologickou úroveň 4 000 USD, hrozí další pokles k 3 600–3 800 USD. Vyšší rezistence se nachází na úrovních 4 080 USD, 4 265 USD a 4 783 USD.
Indikátor RSI se propadl do zóny přeprodanosti, která v minulosti často signalizovala blížící se obrat trendu. V období silných medvědích trhů však může zůstat nízko delší dobu.
Podle analytiků nyní kryptotrh prochází očistou od přehnané páky, která mohla odstranit část prodejního tlaku. Přesto přetrvává napětí a strach, který bude pravděpodobně určovat sentiment investorů i v následujících dnech.
Strach ovládl trh, ale historie dává naději
Kryptoměny zažily jeden z nejdivočejších dnů ve své historii. Z chamtivosti a euforie se trh během okamžiku propadl do hlubokého strachu a paniky. A přesto – pokud historie něco ukazuje, pak to, že právě tyto okamžiky často přinášejí nové příležitosti.
Otázka zní: bylo to dno, nebo předehra k další bouři? Jedno je jisté – strach a chamtivost se někdy střídají rychlostí blesku, což se na trhu s kryptoměnami děje častěji, než by si kdokoliv přál.