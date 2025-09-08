Cenová predikce World Liberty Financial tokenu
Token World Liberty Financial (WLFI) dnes zaznamenal výrazný pokles hodnoty o více než 21 %. V době psaní tohoto článku se WLFI obchoduje za 0,17 USD, což znamená, že ztratil většinu zisků z prvních dní po spuštění. Obchodní objemy na decentralizovaných burzách zůstávají vysoké, avšak směr této kryptoměny je jednoznačne negativní. Investoři i obchodníci sledují, zda se podaří nalézt stabilní úroveň podpory, nebo zda bude propad pokračovat.
Velcí investoři a obchodníci přicházejí o miliony
Prudký pokles ceny WLFI zasáhl zejména velké investory a zkušené obchodníky. Podle blockchainové analytické platformy Lookonchain utrpěla výrazné ztráty velrybí peněženka 854RaR, která investovala přibližně 2 miliony USD do nákupu WLFI. Jen o několik dní později se hodnota této investice propadla o více než 650 000 USD. Tento vývoj ukazuje, jak rychle se může situace u nových tokenů na trhu změnit.
Do ztrát se dostaly i známé osobnosti, které se rozhodly spekulovat na růst ceny WLFI. Mezi nimi byl i bývalý kickboxerský šampion a kontroverzní influencer Andrew Tate, který přišel o přibližně 67 500 USD po likvidaci své pozice. Celkový pokles o více než 20 % během 24 hodin tak vedl k ochlazení nálady investorů a k nárůstu pesimismu na kryptoměnových trzích. WLFI se podle dat CoinMarketCap dokonce zařadil mezi deset nejvíce „bearish“ tokenů současnosti.
Další významné ztráty byly zaznamenány i na obchodní platformě Hyperliquid. Obchodník známý jako 0x1527 držel dlouhou pozici na WLFI, která mu nakonec přinesla ztrátu přes 2,2 milionu USD. Naopak jiný obchodník, 0x92bb, dokázal situace využít a vydělal více než 1,8 milionu USD na krátké pozici, tedy sázce na pokles ceny. Tento kontrast dokládá, že volatilita WLFI může znamenat jak katastrofu, tak příležitost.
Vývoj ceny kryptoměny WLFI od spuštění
Token WLFI si při svém uvedení na trh získal obrovskou pozornost a první den po spuštění zaznamenal růst o stovky procent. Z původní předprodejní ceny kolem 0,015 USD se rychle dostal až na hodnoty blízké 0,28 USD, což představovalo téměř dvacetinásobné zhodnocení. Obchodní objemy během prvních 24 hodin přesáhly miliardy dolarů a WLFI se stal jedním z nejsledovanějších aktiv v kryptosvětě. K výraznému zájmu přispěla i skutečnost, že za projektem stojí rodina Donalda Trumpa.
Euforie však netrvala dlouho a token začal postupně ztrácet získané pozice. Nejprve následovala fáze konsolidace, kdy se WLFI držel v rozmezí 0,20-0,26 USD, avšak s rostoucím tlakem prodejců cena dále klesala. V posledních dnech se propad prohloubil a WLFI se obchoduje pouze za 0,17 USD, což znamená ztrátu více než 40 % od svých maxim. Tento vývoj ukazuje, že ani silná značka spojená s Trumpovou rodinou nezaručuje stabilní růst ceny na volatilním kryptotrhu.
Technická analýza WLFI: klíčové úrovně podpory a rezistence
Na hodinovém grafu WLFI je patrné, že token se po prudkém propadu snaží stabilizovat. Aktuálně se cena pohybuje kolem 0,17 USD, přičemž klíčová úroveň podpory se nachází na 0,165 USD. Pokud by tato hranice byla prolomena, mohlo by to vést k dalšímu poklesu směrem k 0,14 USD. Obchodníci proto pečlivě sledují, zda se kupcům podaří tuto zónu udržet.
Podle kryptoměnové analytičky Saminy Khan však může WLFI čelit dalšímu oslabení. Upozorňuje, že pokud bude nadále pokračovat vysoký prodejní tlak, cena by se mohla propadnout pod současné podpůrné úrovně.
Na opačné straně se jako významná rezistence ukazuje hladina 0,21 USD, která se v minulých dnech stala silnou překážkou pro růst ceny. Průlom nad tuto hodnotu by mohl otevřít cestu k testování další bariéry poblíž 0,26 USD. Indikátor RSI se pohybuje v neutrálním pásmu, což naznačuje, že WLFI má prostor jak pro růst, tak pro pokračování poklesu. Krátkodobý trend tak zůstává nejistý, ale klíčové úrovně jasně ukazují, kde se rozhodne o dalším vývoji.
Dlouhodobý potenciál kryptoměny World Liberty Financial
Projekt World Liberty Financial byl od začátku prezentován jako ambiciózní iniciativa, která má propojit svět decentralizovaných financí s politickým vlivem Trumpovy rodiny. Díky silnému mediálnímu pokrytí a zájmu investorů se WLFI podařilo získat rychlý start. Z dlouhodobého hlediska však bude klíčové, zda tým dokáže nabídnout reálné produkty a udržitelné využití tokenu, které přesáhne pouhou spekulaci na cenu. Bez silného ekosystému by WLFI mohl ztratit své momentum.
Na druhou stranu, spojení s významným jménem a pokračující expanze v oblasti DeFi mohou poskytnout projektu výhodu oproti konkurenci. Pokud se podaří rozšířit počet uživatelů a vytvořit skutečnou užitkovou hodnotu tokenu, WLFI může mít šanci stát se stabilnější součástí kryptotrhu. Investoři však musí počítat s vysokým rizikem a dlouhodobý úspěch bude záviset především na tom, zda se podaří naplnit sliby a překonat aktuální negativní sentiment.
Best Wallet jako alternativa pro investory hledající stabilitu
Projekt Best Wallet (BEST) cílí na rychle rostoucí trh s non-custodial peněženkami. Aplikace nabízí uživatelům možnost bezpečně ukládat a spravovat kryptoměny, nakupovat je s nízkými poplatky a využívat funkce jako staking či cross-chain swapy. Důraz je kladen na jednoduchost, bezpečnost a přístup k více než 60 blockchainům včetně Etherea, Bitcoinu, Solany nebo Polygonu.
Token $BEST je aktuálně dostupný v předprodeji za 0,025585 USD a projekt už vybral přes 15,5 milionu USD. Držitelé tokenu získávají řadu výhod: snížené transakční poplatky, vyšší stakingové odměny, hlasovací práva v rámci správy projektu a exkluzivní přístup k novým předprodejům kryptoměn. Best Wallet tak kombinuje praktické využití s možností investičního zhodnocení, čímž se profiluje jako atraktivní alternativa k volatilnějším tokenům.Nakupujte WLFI a jiné altcoiny na Best Wallet
Závěr
Token World Liberty Financial (WLFI) si po svém spuštění prošel dramatickým růstem i prudkým poklesem. Zatímco první den nabídl investorům možnost vysokých zisků, současný propad ukazuje, jak rychle se nálada na trhu může změnit. To ale neznamená, že se WLFI nemůže zařadit mezi nejlepší kryptoměny roku 2025.
Je však nutné připomenout, že investice do kryptoměn patří mezi vysoce rizikové. Volatilita trhu může vést k velkým ziskům, ale také k okamžitým ztrátám, jak ukazují příklady posledních dní. Každý investor by proto měl postupovat zodpovědně, investovat jen prostředky, které si může dovolit ztratit, a předem si důkladně ověřit všechny dostupné informace. Opatrný přístup a správné řízení rizik jsou klíčem k tomu, aby se kryptoměnové investice nestaly finanční zátěží.