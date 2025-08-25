Cenová predikce pro ethereum: Na jaké úrovně se nyní zaměřit?
Ještě na konci minulého týdne to vypadalo, že se ethereum chystá prorazit na vyšší cenové úrovně a nastartovat altcoin season, na kterou mnoho investorů netrpělivě čeká. Ethereum sice nové historické maximum v neděli vytvořilo, ale moc dlouho se na něm zdrželo a hned na začátku nového týdne jeho cena začala klesat.
Výhodou etherea je, že na nižších cenových úrovních existuje dostatek supportních zón, od nichž se může odrazit zpět k růstu. Vzhledem k současnému vývoji tak bude důležité, jak moc agresivní tento cenový pokles může být. Prodej ETH na maximech je totiž pro mnoho investorů lákavý, což může tlak na výprodej ještě více umocnit.
Ethereum poskytuje smíšené signály
Hlavní výhodou etherea je, že v posledních týdnech vytváří cenovou strukturu, během níž dochází k posouvání oblasti férové ceny na vyšší hodnoty a zároveň se formují vyšší dna prodejních korekcí. To vše jsou známky přetrvávajícího nákupního tlaku, který stál za jeho cenovým růstem.
Při pohledu na technické indikátory však situace na ethereu již tak pozitivní nepůsobí. Indikátor RSI signalizuje, že se trh nachází na hranici překoupené oblasti, což může značit vyčerpání nákupního tlaku a zároveň predikovat blížící se prodejní korekci. Podobně i indikátor MACD dovršuje svou nákupní fázi, což poukazuje na vyčerpání nákupního momenta a možný příchod prodejní fáze.
Tyto signály zajímají především krátkodobé obchodníky, kteří se snaží maximalizovat svůj zisk i prostřednictvím short spekulací. Z dlouhodobého pohled ovšem převažuje u etherea pozitivní sentiment, posilovaný přílivem kapitálu do spotových ETF a zájmem velkých společností o nákupy ETH. Dokud tento kapitál bude proudit do trhu, lze očekávat, že případné prodejní korekce budou mít omezené trvání.