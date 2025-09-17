Cryptonews Bitcoin

Čeká bitcoin megalomanský růst? Fed to má ve svých rukou

bitcoin BitMine BTC býčí trh ethereum Fed
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin a zasedání Fedu

Cenový růst největších kryptoměn současnosti – bitcoinu a etherea – nemusí být ještě zdaleka u konce. Do jejich vývoje totiž může dnes zásadně zasáhnout americký Fed, který zvažuje snížení základní úrokové sazby. Takový krok by byl silným impulzem pro další růst kryptoměnového trhu. Bitcoin i ethereum se nyní obchodují poblíž svých cenových maxim, a proto může i menší pozitivní zpráva stačit k tomu, aby se trhy opět zbarvily do zelena.

Měsíční korelační graf bitcoin vs. ethereum.
Měsíční korelační graf bitcoin vs. ethereum. Zdroj: TradingView

Čeká bitcoin raketový růst?

Dnes je den D pro všechny investory. Americký Fed by měl totiž snížit základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Mezi analytiky se dokonce spekuluje o tom, že by mohlo dojít ke snížení až o 50 bazických bodů. Podle Toma Lee, předsedy finančního oddělení společnosti BitMine, by tato událost mohla vyvolat velmi agresivní růst ceny bitcoinu i etherea.

V nedávné minulosti byl předseda Fedu Jerome Powell kritizován americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump mu vyčítal protiamerické chování, protože držel úrokové sazby vysoko i v době, kdy se americké ekonomice dařilo. USA přitom potřebují nižší sazby hlavně kvůli snížení nákladů na státní dluh. Nižší úroky by totiž zmírnily tempo, jakým se tento dluh navyšuje.

V této situaci lze očekávat buď rychlejší tempo snižování úrokových sazeb, nebo pokračující tlak administrativy Donalda Trumpa na předsedu Fedu. Podle Leeho by z nižších sazeb mohly těžit nejen kryptoměny, ale i celý technologický sektor. Středeční krok Fedu by tak mohl ovlivnit dění na finančních trzích na další měsíce.

