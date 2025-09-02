Poroste cena ethereum po snížení úrokových sazeb?
Korekce jsou neoddělitelnou součástí cenového růstu. Přesto mnoho obchodníků nese velmi těžce jakoukoliv tržní stagnaci nebo prodejní korekci, a to i u aktiv, která dlouhodobě vykazují růst. Podobnou situaci nyní můžeme pozorovat také na kryptoměně ethereum, která se po výrazném cenovém růstu rozhodla konsolidovat na svém swingové maximu.
Současný vývoj má však i pozitivní stránku. Ethereum se totiž stále obchoduje nad hodnotou supportu z předchozích proražených maxim. Pokud by ale jeho cena klesla pod hodnotu 4 000 USD, mohlo by to spustit lavinu panických výprodejů, což by ještě více podpořilo down trend.
Ethereum a cenový růst díky levným penězům
Určitým milníkem pro kryptoměny může být snížení základní úrokové sazby, které předseda Fedu Jerome Powell nevyloučil. Ve svém projevu na sympoziu v Jackson Hole, kde se setkaly nejvýznamnější osobnosti světové ekonomiky, ponechal tuto možnost otevřenou.
Pokles sazeb by mohl prospět také ethereu, jelikož jde o rizikovější aktivum, které by mohlo těžit z přílivu levnějšího kapitálu. Klíčové bude nejen to, zda k samotnému snížení úrokových sazeb skutečně dojde, ale i jak rychlé tempo Fed zvolí. V otázce měnové politiky tak zůstává řada nejasností a rozhodující okamžik přijde 17. září, kdy americký Fed zasedá.