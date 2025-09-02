Cryptonews Altcoiny

Poroste cena ethereum po snížení úrokových sazeb?

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Korekce jsou neoddělitelnou součástí cenového růstu. Přesto mnoho obchodníků nese velmi těžce jakoukoliv tržní stagnaci nebo prodejní korekci, a to i u aktiv, která dlouhodobě vykazují růst. Podobnou situaci nyní můžeme pozorovat také na kryptoměně ethereum, která se po výrazném cenovém růstu rozhodla konsolidovat na svém swingové maximu.

Současný vývoj má však i pozitivní stránku. Ethereum se totiž stále obchoduje nad hodnotou supportu z předchozích proražených maxim. Pokud by ale jeho cena klesla pod hodnotu 4 000 USD, mohlo by to spustit lavinu panických výprodejů, což by ještě více podpořilo down trend.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se obchoduje nad hodnotou supportu.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se obchoduje nad hodnotou supportu. Zdroj: TradingView

Ethereum a cenový růst díky levným penězům

Určitým milníkem pro kryptoměny může být snížení základní úrokové sazby, které předseda Fedu Jerome Powell nevyloučil. Ve svém projevu na sympoziu v Jackson Hole, kde se setkaly nejvýznamnější osobnosti světové ekonomiky, ponechal tuto možnost otevřenou.

Pokles sazeb by mohl prospět také ethereu, jelikož jde o rizikovější aktivum, které by mohlo těžit z přílivu levnějšího kapitálu. Klíčové bude nejen to, zda k samotnému snížení úrokových sazeb skutečně dojde, ale i jak rychlé tempo Fed zvolí. V otázce měnové politiky tak zůstává řada nejasností a rozhodující okamžik přijde 17. září, kdy americký Fed zasedá.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
