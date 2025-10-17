Bude bitcoin brzy součástí důchodových portfolií?
Nervozita na bitcoinu se stupňuje s každým dnem, kdy se obchoduje v postranním trendu. Vzhledem k rizikům spojeným s obchodními válkami mezi USA a Čínou se na bitcoin může velmi brzy dostavit negativní nálada. Ta by mohla poslat jeho cenu pod hodnotu nejbližšího supportu na ceně 107 000 USD.
Pokud by se tak opravdu stalo, bitcoin by si musel projít prodejní korekcí, která by mohla být vedena až na cenu 95 000 USD, popřípadě až na swingové low okolo ceny 75 000 USD.
Bitcoin v důchodových portfoliích Američanů?
Americký kongresman Troy Downing představil návrh zákona Retirement Investment Choice Act, jehož cílem je rozšířit možnosti investování v rámci amerických penzijních účtů 401(k).
Pokud bude návrh schválen, umožní Američanům přidat do svých důchodových portfolií i alternativní aktiva, mezi která patří kryptoměny včetně bitcoinu. Downing tímto krokem navazuje na dřívější exekutivní opatření Donalda Trumpa. Toto opatření usiluje o větší finanční svobodu jednotlivců a omezování nadměrné regulace při správě osobních investic.
Zákon by mohl mít zásadní dopad na širší přijetí bitcoinu v institucionálním prostředí. Podle dostupných informací návrh počítá s tím, že americké ministerstvo práce a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) by měly snížit administrativní a regulační překážky, které dosud bránily investicím do kryptoměn v rámci penzijních plánů.
Vzhledem k velikosti amerického penzijního trhu by případné schválení zákona mohlo znamenat významný přísun kapitálu do kryptoměnového sektoru a potvrdit rostoucí roli bitcoinu jako dlouhodobého uchovatele hodnoty.
Bitcoin respektuje technické patterny
Co se týče cenového grafu, tak pozitivním signálem naznačujícím možný růst bitcoinu je tvorba vyšších minim. Zatím se nejedná o nic výrazného, ale každému volatilnímu cenovému pohybu tento pattern obvykle předchází.
Také technický indikátor RSI se nachází na nízkých úrovních, takže má prostor pro růst. Obchodníci však zatím nepozorují vznik divergence mezi cenou bitcoinu a hodnotou indikátoru RSI, která by přidala další pozitivní signál pro případný cenový růst.