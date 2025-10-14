BNB meme coiny na vzestupu: 70 % traderů v zisku, zatímco Solana ztrácí půdu pod nohama
Binance a její zakladatel Changpeng Zhao (CZ) už od září intenzivně ovlivňují dění na kryptotrhu. Po humbuku kolem projektu aster (ASTER) a rozmachu perp DEX teď přichází nová vlna: BNB meme coiny. Jejich nečekané a rychlé zisky přitáhly pozornost retailových obchodníků po celém světě.
Ještě donedávna nebyl BNB Smart Chain (BSC) typickým domovem pro meme coiny. Scénu dlouho ovládala Solana díky rychlosti a nízkým poplatkům. Jenže nyní se karta obrátila. Objemy obchodů na BNB Chainu vystřelily nahoru tak razantně, že to překvapilo i ostřílené analytiky.
Binance přebírá otěže, Solana ustupuje
Podle dat z GeckoTerminalu dosáhl celkový objem obchodů na BNB Chainu k 8. říjnu přibližně 20,5 miliardy dolarů, zatímco na Solaně „jen“ 12,7 miliardy. Rozdíl téměř 8 miliard dolarů jasně ukazuje, kam směřuje kapitál retailových obchodníků.
Celou mánii odstartoval meme coin 4 (4), inspirovaný virální fotkou samotného CZ. Během několika dní dosáhl tržní kapitalizace kolem 250 milionů dolarů – a spustil dominový efekt. Během krátké doby se na BNB Chainu objevily desítky dalších meme coinů s narážkami na Binance, komunitu a vtipy z krypto světa.
BNB meme coiny lámou rekordy: BSC +33 000 % a další masivní zisky
Jedním z největších vítězů se stal BNB Super Cycle (BSC) – token, který sdílí stejný ticker jako BNB Smart Chain. Podle DEXScreeneru jeho cena vyskočila o 33 000 %, a to i po započítání volatility.
Klon stejného tokenu se objevil 7. října a během jediného dne vystřelil o neuvěřitelných 15 000 % nahoru.
Dalším hitem se stal token „客服小何“ (v překladu Customer Support Agent Xiao He), který ve stejném období rovněž přidal 15 000 %.
70 % traderů v zisku: Náhoda, nebo insideri?
Analytická platforma Bubblemaps uvádí, že zhruba 70 % obchodníků s BNB meme coiny je v zisku. Na tak volatilní scéně jde o opravdu výjimečné číslo, které naznačuje, že zisky jsou koncentrovány v rukou insiderů a několika velkých hráčů.
Data odhalují, že jeden obchodník vydělal přes 10 milionů dolarů, 40 dalších překročilo hranici 1 milionu, a téměř 900 traderů vykázalo zisk nad 100 000 USD.
Mezi nejvýraznější projekty patří 4, 币安人生, PALU a PUP. Jen u tokenu 4 vydělalo přes 21 peněženek více než 1 milion dolarů, zatímco tisíce menších účtů braly zisky kolem 1 000 dolarů.
Dalšími mimořádně úspěšnými BNB meme coiny jsou GIGGLE, Binancians nebo 客服小何. A reakce BNB Chainu (možná i samotného CZ)? Byla stručná a výstižná – prosté „Wow.“
Co znamená vzestup BNB meme coinů pro Binance
Růst BNB meme coinů není jen krátkodobý výstřel. Ukazuje na strategickou změnu v ekosystému Binance, který se dlouhodobě soustředil na CEX platformy a infrastrukturní projekty. Nyní však přitahuje to, co dříve definovalo úspěch Solany – „sociální likviditu“, tedy pozornost retailu, virální trendy a komunitní hype.
Pokud tento trend vydrží, BNB Chain by se mohl stát novým hřištěm pro drobné obchodníky. Meme kultura prostě táhne, a Binance to pochopila rychleji než konkurence. BNB meme coiny tak mohou hrát klíčovou roli při přetváření její pozice v rámci širšího kryptotrhu.
Na druhou stranu, meme coiny úzce spojené se značkou Binance s sebou nesou určitá rizika. Spekulativní humbuk často přitahuje regulační dohled, a zisky, které si pravděpodobně připisují insideři, posilují dojem, že tyto projekty odměňují především hrstku vyvolených.
Navíc ne každý sdílí současné nadšení. Někteří obchodníci varují, že ačkoliv BNB meme coiny dosahují obrovských čísel, většina účastníků už teď prodělává, nebo o své zisky brzy přijde. Situaci popisují jako „soukromou párty pro insidery“, kam retailoví investoři dorazí až jako poslední.
Další upozorňují, že solana meme coiny, které vznikly přirozeně z komunity, společného humoru a kultury, působí stále autentičtěji a stabilněji než rychle poskládané BNB projekty.
Přesto nelze popřít jedno: Binance se znovu dostala do centra dění a ukázala, že když se její komunita probudí, dokáže rozhýbat celý trh.