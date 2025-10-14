Blíží se finanční apokalypsa? Robert Kiyosaki sází na ethereum a stříbro!
Ethereum (ETH) se momentálně obchoduje mírně nad 4 000 USD a snaží se zvrátit negativní trend po prudkém poklesu z měsíčního maxima 4 400 USD. Na trzích panuje napjatá atmosféra a Robert Kiyosaki, autor světového bestselleru Bohatý táta, chudý táta, bije na poplach.
Ve svém nedávném příspěvku na X varuje před tím, co označuje za největší finanční kolaps v dějinách. Zároveň v této souvislosti vyjadřuje silnou důvěru ve stříbro a ethereum jako aktiva schopná ochránit investory před znehodnocováním fiat měn.
Robert Kiyosaki sází na reálná aktiva
Ve stejném příspěvku Robert Kiyosaki upozornil, že nadcházející globální finanční reset by mohl zničit úspory milionů lidí po celém světě.
Opět důrazně upozornil investory, aby se vyhýbali tzv. „tištěným aktivům“ – tedy penězům a finančním instrumentům bez reálného krytí – a místo toho se soustředili na uchování skutečné hodnoty. Uvedl, že právě fyzická a omezená aktiva představují nejspolehlivější ochranu proti znehodnocení měny, a dodal:
„Inflace mění hotovostní úspory v odpad.“
Ačkoliv Kiyosaki dlouhodobě preferuje zlato, stříbro a bitcoin, tentokrát obrátil svou pozornost jinam. Ethereum označil nejen za digitální obdobu zlata, ale i za praktické aktivum s využitím v reálné ekonomice.
„Dnes považuji stříbro a ethereum za nejlepší volbu, protože představují uchovatele hodnoty, ale co je ještě důležitější – mají reálné využití v průmyslu a jejich cena je stále nízká.“
Podle jeho názoru se ethereum a stříbro řadí mezi nejperspektivnější aktiva současnosti. Očekává, že jejich hodnota prudce vzroste ve chvíli, kdy se investoři začnou odvracet od znehodnocujících se fiat měn.
Domnívá se, že svět směřuje k období, kdy budou nejvíce ceněná vzácná a produktivní aktiva – od drahých kovů až po programovatelné digitální měny.
Ethereum čeká na impuls
Z technického hlediska se ethereum aktuálně pohybuje v úzkém pásmu, přičemž 23,6% Fibonacciho retracement na úrovni 3 719 USD slouží jako klíčová krátkodobá podpora.
RSI na úrovni 39 navíc naznačuje přeprodané podmínky, což může znamenat, že tlak prodávajících slábne.
I když se ETH stále obchoduje pod 100denním klouzavým průměrem (4 270 USD), graf ukazuje zúžení prostoru pod klesající trendovou linií, které často předchází změně trendu. Jinými slovy, trh se stlačuje jako pružina a chystá se k razantnímu pohybu nahoru.
Klíčová úroveň se nyní nachází na 4 055 USD (61,8 % Fibonacciho retracement). Pokud ji ETH dokáže udržet, mohlo by to otevřít cestu k 4 200–4 330 USD. Naopak pokles pod 3 720 USD by mohl poslat cenu zpět k 3 512 USD, odkud začala předchozí rally.
Makroekonomické napětí otevírá dveře digitálním aktivům
Robert Kiyosaki tvrdí, že americký dolar slábne pod tíhou dluhů a inflace, a varuje před tím, že důvěra ve fiat systém mizí. Jeho zájem o ethereum ukazuje, že i zkušení investoři začínají hledat bezpečné útočiště v digitálních aktivech.
Pokud by trend globální devalvace pokračoval, může se situace na trzích dramaticky změnit. Ethereum má oproti tradičním aktivům výhodu v tom, že nabízí reálné využití – ať už jde o decentralizované finance, tokenizaci reálných aktiv nebo smart kontrakty. Díky tomu se z něj může stát digitální obdoba stříbra, která si získává stále větší důvěru institucí i investorů.
Ať už se karty zamíchají jakkoli, jedno je jisté – investoři začínají přehodnocovat, co má skutečnou hodnotu v digitálním věku. Zdá se, že éra, kdy dominovaly fiat měny, pomalu končí a jejich místo mohou převzít decentralizované systémy a digitální aktiva.
Pokud má Robert Kiyosaki pravdu, ethereum může stát v čele nové finanční éry, kde důvěra v data a kód nahradí důvěru v tradiční finance.