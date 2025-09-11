BitMine akumuluje ethereum s vizí 15letého růstu
Společnost Strategy svým přístupem, kdy nakupuje pouze jedno aktivum, tedy bitcoin, inspirovala řadu dalších společností včetně BitMine. K financování využívá neustálé emise nových dluhopisů a primárních akcií, které mají zajistit prostředky nejen na nákup dalších BTC, ale i na vyplácení výnosů ze starších emisí.
Známá společnost BitMine, která se kromě nákupů etherea věnuje i těžbě bitcoinů, nedávno obdržela z peněženky BitGo 46 255 ETH v hodnotě 201 milionů USD. K 31. srpnu tak už BitMine držela 1 866 974 ETH s průměrnou pořizovací cenou 3 883 USD.
BitMine je zároveň druhou největší společností akumulující kryptoměny, hned po již zmíněné Strategy. Aktuálně drží také bitcoin v hodnotě 73 miliard USD. K rozhodnutí rozšířit své portfolio o ethereum se vyjádřil předseda společnosti Thomas Lee. Podle něj má právě ethereum v horizontu následujících deseti až patnácti let potenciál k nejvýraznějšímu cenovému růstu v dějinách finančních trhů, protože se stalo cílem i pro velké investory z Wall Street.
Poslední nákup společnosti BitMine v objemu přes 46 tisíc ETH tuto vizi jejího předsedy jen potvrzuje. Ethereum se v současnosti obchoduje nedaleko od svých cenových maxim a zároveň respektuje hodnotu nejbližšího supportu. To jsou všeobecně velmi pozitivní signály, které jistě potěší každého investora.