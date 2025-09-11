Cryptonews Altcoiny

BitMine akumuluje ethereum s vizí 15letého růstu

bitcoin BitMine BTC býčí trh ETH ethereum
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
BitMine dál akumuluje ethereum

Společnost Strategy svým přístupem, kdy nakupuje pouze jedno aktivum, tedy bitcoin, inspirovala řadu dalších společností včetně BitMine. K financování využívá neustálé emise nových dluhopisů a primárních akcií, které mají zajistit prostředky nejen na nákup dalších BTC, ale i na vyplácení výnosů ze starších emisí.

Známá společnost BitMine, která se kromě nákupů etherea věnuje i těžbě bitcoinů, nedávno obdržela z peněženky BitGo 46 255 ETH v hodnotě 201 milionů USD. K 31. srpnu tak už BitMine držela 1 866 974 ETH s průměrnou pořizovací cenou 3 883 USD.

BitMine vidí ethereum jako kryptoměnu budoucnosti

BitMine je zároveň druhou největší společností akumulující kryptoměny, hned po již zmíněné Strategy. Aktuálně drží také bitcoin v hodnotě 73 miliard USD. K rozhodnutí rozšířit své portfolio o ethereum se vyjádřil předseda společnosti Thomas Lee. Podle něj má právě ethereum v horizontu následujících deseti až patnácti let potenciál k nejvýraznějšímu cenovému růstu v dějinách finančních trhů, protože se stalo cílem i pro velké investory z Wall Street.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se obchoduje poblíž svých cenových maxim.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, která se obchoduje poblíž svých cenových maxim. Zdroj: TradingView

Poslední nákup společnosti BitMine v objemu přes 46 tisíc ETH tuto vizi jejího předsedy jen potvrzuje. Ethereum se v současnosti obchoduje nedaleko od svých cenových maxim a zároveň respektuje hodnotu nejbližšího supportu. To jsou všeobecně velmi pozitivní signály, které jistě potěší každého investora.

BitMine akumuluje ethereum s vizí 15letého růstu
2025-09-11 14:19:46
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
