Jak pokles úrokových sazeb ovlivní cenu bitcoinu?
Mnoho investorů očekává, že by měl americký Fed pokračovat ve snižování úrokových sazeb, které při svém zářijovém zasedání odstartoval. Snížení sazeb bývá z historického hlediska silným katalyzátorem růstu cen kryptoměn. Důvodem je skutečnost, že klesající úroky snižují náklady na kapitál, a tím zvyšují ochotu investorů riskovat.
Po prvním snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů se však tato historická zkušenost zatím do cen bitcoinu ani etherea nepromítla. Obě kryptoměny navíc ve druhé polovině října oslabují. Spasí je další snížení sazeb?
Bitcoin těží ze snížení úrokových sazeb
Na základě dosavadních dat by se růstový scénář skutečně mohl opakovat. Bitcoin vykazuje negativní korelaci s vývojem úrokových sazeb. V roce 2024 začala jeho cena růst poté, co Fed snížil sazby v reakci na klesající inflaci ve Spojených státech. V současnosti lze opět pozorovat podobný signál. Inflace se pohybuje okolo 2,5 %, což je stále v tolerančním pásmu cíle Fedu nastaveného na 2 %.
Pozitivní výhled na cenu bitcoinu při snižování sazeb naznačuje, že trh reaguje růstově až v okamžiku, kdy dojde ke snížení o 50 bazických bodů. Menší pokles sazeb má naopak spíše negativní dopad. Přesně tento vývoj bylo možné sledovat v září, kdy po snížení sazeb o 25 bazických bodů cena bitcoinu krátce klesla.
Ethereum vykazuje stejnou závislost
Ethereum se v tomto ohledu chová velmi podobně jako bitcoin. I zde historická data potvrzují, že výraznější pokles úrokových sazeb je pro trh impulsem k růstu.
Pozitivní nákupní reakce se přitom objevuje až při snížení o 50 bazických bodů, zatímco redukce o 25 bazických bodů bývá trhem vnímána negativně, což vede k poklesu ceny.
Mohou investoři očekávat nové růstové období?
Pokračující uvolňování měnové politiky Fedu může otevřít kryptoměnovým trhům nové období růstu. Pokud by navíc centrální banka přistoupila i ke kvantitativnímu uvolňování, mohl by příliv levných peněz působit jako silný růstový impuls. Historie tento scénář zatím potvrzuje a naznačuje, že právě kombinace nízkých sazeb a uvolněné měnové politiky může být pro bitcoin i ethereum klíčovým faktorem jejich dalšího oživení.