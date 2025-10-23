Cryptonews Bitcoin

Jak pokles úrokových sazeb ovlivní cenu bitcoinu?

bitcoin BTC ETH ethereum Fed krypto
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin a ethereum vs Fed
Bitcoin vs ethereum. Zdroj: cryptonews.com

Mnoho investorů očekává, že by měl americký Fed pokračovat ve snižování úrokových sazeb, které při svém zářijovém zasedání odstartoval. Snížení sazeb bývá z historického hlediska silným katalyzátorem růstu cen kryptoměn. Důvodem je skutečnost, že klesající úroky snižují náklady na kapitál, a tím zvyšují ochotu investorů riskovat.

Po prvním snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů se však tato historická zkušenost zatím do cen bitcoinu ani etherea nepromítla. Obě kryptoměny navíc ve druhé polovině října oslabují. Spasí je další snížení sazeb?

Bitcoin těží ze snížení úrokových sazeb

Na základě dosavadních dat by se růstový scénář skutečně mohl opakovat. Bitcoin vykazuje negativní korelaci s vývojem úrokových sazeb. V roce 2024 začala jeho cena růst poté, co Fed snížil sazby v reakci na klesající inflaci ve Spojených státech. V současnosti lze opět pozorovat podobný signál. Inflace se pohybuje okolo 2,5 %, což je stále v tolerančním pásmu cíle Fedu nastaveného na 2 %.

Snížení úrokových sazeb a reakce bitcoinu

Pozitivní výhled na cenu bitcoinu při snižování sazeb naznačuje, že trh reaguje růstově až v okamžiku, kdy dojde ke snížení o 50 bazických bodů. Menší pokles sazeb má naopak spíše negativní dopad. Přesně tento vývoj bylo možné sledovat v září, kdy po snížení sazeb o 25 bazických bodů cena bitcoinu krátce klesla.

Cena BTC vs snížení úrokových sazeb Fedem

Ethereum vykazuje stejnou závislost

Ethereum se v tomto ohledu chová velmi podobně jako bitcoin. I zde historická data potvrzují, že výraznější pokles úrokových sazeb je pro trh impulsem k růstu.

Snížení úrokových sazeb a reakce etherea

Pozitivní nákupní reakce se přitom objevuje až při snížení o 50 bazických bodů, zatímco redukce o 25 bazických bodů bývá trhem vnímána negativně, což vede k poklesu ceny.

Cena ETH vs snížení úrokových sazeb Fedem

Mohou investoři očekávat nové růstové období?

Pokračující uvolňování měnové politiky Fedu může otevřít kryptoměnovým trhům nové období růstu. Pokud by navíc centrální banka přistoupila i ke kvantitativnímu uvolňování, mohl by příliv levných peněz působit jako silný růstový impuls. Historie tento scénář zatím potvrzuje a naznačuje, že právě kombinace nízkých sazeb a uvolněné měnové politiky může být pro bitcoin i ethereum klíčovým faktorem jejich dalšího oživení.

Klid před bouří? Bitcoin může spadnout k 104 000 USD, než znovu vystřelí
2025-10-23 11:20:47
Jak pokles úrokových sazeb ovlivní cenu bitcoinu?
2025-10-23 06:12:00
Bitcoin čelí miliardovým odlivům z ETF: Klíčová podpora na 107 000 USD v ohrožení
2025-10-22 08:44:20
Instituce zůstávají optimistické: 67 % investorů předpovídá růst bitcoinu
2025-10-22 13:11:00
KCEX spouští bonusový program v hodnotě 21 000 USDT
2025-10-22 06:11:00
Ethereum bojuje o 4 000 USD. Co může cenu vystřelit výš?
2025-10-21 12:05:47
Weex rozdává dárky! Získejte 50% futures bonus při svém prvním vkladu a rozjeďte to naplno!
2025-10-21 07:28:22

Nepřehlédni

Bitcoin
Klid před bouří? Bitcoin může spadnout k 104 000 USD, než znovu vystřelí
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-23 11:20:47
Bitcoin
Instituce zůstávají optimistické: 67 % investorů předpovídá růst bitcoinu
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-10-22 13:11:00
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů