Bitcoin ztrácí půdu pod nohama kvůli odlivu kapitálu ze spotových ETF

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Cenový pokles bitcoinu se aktuálně zastavil na důležitém supportu. Bitcoin se nyní sice obchoduje nad hodnotou 112 000 USD, ovšem pokud by jeho cena klesla a tento support prorazila, může se jednat o potencionálně výrazný cenové pokles.

Prozatím můžeme na cenovém grafu pozorovat menší nákupní aktivitu, což může souviset s realizací pullbacku, tedy odrazu od supportu a dalším cenovým růstem. Rezistence se na vyšších cenách nenachází, proto jde především souboj mezi krátkodobými short spekulanty a dlouhodobými hodlery.

Denní cenový graf bitcoinu, jehož cena se nyní zastavila na důležitém supportu.
Denní cenový graf bitcoinu, jehož cena se nyní zastavila na důležitém supportu. Zdroj: TradingView

Bitcoin drtí odliv kapitálu z ETF

Společnost Glassnode poukazuje na pokles poptávky po spotových ETF pro bitcoin. V uplynulých dnech byl dokonce zaznamenán i značný odliv kapitálu z těchto fondů, což samozřejmě představuje negativní signál pro cenu bitcoinu. Jen za poslední čtyři obchodní dny dosáhl tento odliv kapitálu přibližně 957 milionů USD.

Bitcoin se aktuálně nachází v polovině svého halving cyklu, který se ovšem výrazně liší od všech předchozích. Nejvýznamnějším faktorem je poptávka ze strany institucionálních investorů, která zásadně změnila investiční prostředí. Příliv kapitálu totiž dosahuje hodnot, o nichž si bitcoin v minulém cyklu mohl pouze nechat zdát.

Další zajímavostí je, že sto společností po celém světě drží téměř 1 milion BTC, což jasně dokládá vstup velkých hráčů do kryptoměnového sektoru. Tyto metriky naznačují, že akumulace bitcoinu bude v tomto halving cyklu pokračovat i nadále. Výsledkem může být velmi pozitivní dopad na jeho cenu. Přestože se bitcoin momentálně nachází v korekci, investoři nadále věří ve vytváření nových historických cenových maxim.

