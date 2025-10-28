Bitcoin znovu roste! Trh překvapil víkendovým obratem

Cryptonews Bitcoin

Bitcoin opět roste

Bitcoin v uplynulých dnech opět dokázal, že jeho pohyby nelze nikdy zcela předvídat. Ještě koncem minulého týdne se zdálo, že medvědi převezmou kontrolu a cena se vydá k nižším úrovním. O víkendu se však situace zcela změnila.

Bitcoin se odrazil od klíčového supportu a po prudkém nárůstu zamířil k důležité rezistenci. Právě tato rezistence vznikla kombinací předchozího cenového maxima a výrazného volume, které se vytvořilo během několikaměsíčního postranního trendu.

Pokud by bitcoin dokázal tuto hranici překonat, otevřel by si prostor pro pokračování růstového trendu. V takovém případě by se mohl postupně přiblížit až k úrovním předchozích historických maxim. Zároveň je před trhem velmi důležitý týden.

Proběhne totiž zasedání amerického Fedu, od kterého investoři očekávají, že sníží základní úrokové sazby. Tento krok by mohl výrazně posílit riziková aktiva, včetně bitcoinu, a poskytnout tak trhu nový impuls k růstu.

Denní cenový graf bitcoinu, který o víkendu začal znovu růst. Zdroj: TradingView

Změna sentimentu a návrat optimismu

V posledních dnech se zároveň zlepšila nálada napříč kryptoměnovým trhem. Index strachu a chamtivosti se posunul z oblasti strachu do neutrální zóny, což ukazuje na postupné uklidnění investorů. Přesto se zatím nedá mluvit o euforii, trh totiž zůstává obezřetný a spíše vyčkává na další makroekonomické signály. Možné snížení úrokových sazeb však může psychologii trhu rychle změnit a posunout ji směrem k většímu optimismu.

Zajímavým faktorem je i fakt, že na trhu aktuálně chybí výraznější spekulativní aktivita. Obchodníci s vyšší mírou rizika zatím zůstávají stranou a do trhu nevstupují s velkou pákou. Tento vývoj může souviset s nedávnou volatilitou, která mnohé z nich vedla k opatrnosti.

Celé to táhnou dlouhodobí investoři

Současná struktura trhu tak naznačuje, že aktuální růst není výsledkem krátkodobé spekulace, ale spíše důvěry dlouhodobých investorů. Klesající hodnota financování potvrzuje, že počet agresivních obchodních pozic se snižuje. Naopak přibývá investorů, kteří vnímají současné cenové úrovně jako příležitost k postupnému budování pozic.

Takový vývoj je pro bitcoin z dlouhodobého hlediska velmi pozitivní. Na rozdíl od minulých cyklů, kdy růst táhly především spekulativní pozice, působí současný trh vyzráleji. Do popředí se dostává dlouhodobá důvěra a stabilní příliv kapitálu, který vytváří zdravější prostředí pro další vývoj.

