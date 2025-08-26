Cryptonews Bitcoin

Bitcoin zažil sešup dolů! Co stálo za nedělním šílenstvím?

bitcoin BTC krypto kryptoměny prodej USA
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 

Radost investorů z vytvoření nového cenového maxima příliš dlouho netrvala. V neděli se totiž investoři začali zajímat spíše o to, kam až může bitcoin ještě klesnout.

Nyní je situace taková, že bitcoin testuje hodnotu nejbližšího supportu, který byl v minulosti již otestován. To v současné situaci může zvyšovat pravděpodobnost na průraz a následný cenový pokles. Pokud by se tak opravdu stalo, další technický support se nachází až na hodnotě 95 000 USD, což by byl už dramatický ústup z cenových maxim.

Stále však existuje možnost, že trh pouze testuje likviditu na nižších cenových úrovních a že jde jen o pullback před pokračováním v up trendu. Nicméně někteří obchodníci si to nemyslí a očekávají spíše hlubší korekci.

Denní cenový graf bitcoinu, který klesl až pod hodnotu 110 000 USD.
Denní cenový graf bitcoinu, který klesl až pod hodnotu 110 000 USD. Zdroj: TradingView

Bitcoin díky velrybě zaznamenal prudký pokles

V neděli 24. srpna se na bitcoinu odehrála velmi zajímavá věc. Jedna velryba totiž prodala 24 000 BTC, což mohlo výrazně nejen ovlivnit cenu bitcoinu a jeho současný pokles. Nevýhodou celé transakce bylo především její načasování. O víkendu není na kryptoburzách taková likvidita, která by dokázala prodej takto velkého množství BTC efektivně uspokojit. To vedlo k výraznému cenovému propadu, který je nyní již potvrzen, avšak mohl dále posílit negativní náladu, kterou si bitcoin aktuálně prochází.

Investory v neděli vyděsil nečekaný pokles ceny bitcoinu.
Investory v neděli vyděsil nečekaný pokles ceny bitcoinu. Zdroj: TradingView

Tato situace spustila vlnu panické komunikace především mezi uživateli sociálních sítích, kde se zprávy o cenovém poklesu šířily velmi rychle. Není vyloučeno, že následné prodeje z komunity nakonec celou situaci ještě umocnily. Zdá se, že šlo o nešetrný, a možná i záměrný provedený prodej velkého množství bitcoinů, který se na trhu jen tak nevidí.

Ethereum převzal vedení nad Bitcoinem: Co stojí za jeho růstem?
2025-08-26 13:29:01
Bitcoin zažil sešup dolů! Co stálo za nedělním šílenstvím?
2025-08-26 16:16:08
Proč bitcoin stagnuje, zatímco altcoiny rostou?
2025-08-25 16:28:34
Cenová predikce pro ethereum: Na jaké úrovně se nyní zaměřit?
2025-08-25 12:10:19
Arthur Hayes věří, že ethereum dosáhne 20 000 USD
2025-08-25 15:14:38
Bitcoin se odrazil od 112 000 USD, Winklevossovi nalili 21 milionů USD do Fondu digitální svobody PAC a velryba přesouvá miliony
2025-08-22 14:10:28
Klíčový okamžik pro bitcoin: Pomůže trhu sympozium v Jackson Hole?
2025-08-22 10:58:23

Nepřehlédni

Altcoiny
Ethereum převzal vedení nad Bitcoinem: Co stojí za jeho růstem?
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-08-26 13:29:01
Bitcoin
Proč bitcoin stagnuje, zatímco altcoiny rostou?
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-08-25 16:28:34
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů