Bitcoin zažil sešup dolů! Co stálo za nedělním šílenstvím?
Radost investorů z vytvoření nového cenového maxima příliš dlouho netrvala. V neděli se totiž investoři začali zajímat spíše o to, kam až může bitcoin ještě klesnout.
Nyní je situace taková, že bitcoin testuje hodnotu nejbližšího supportu, který byl v minulosti již otestován. To v současné situaci může zvyšovat pravděpodobnost na průraz a následný cenový pokles. Pokud by se tak opravdu stalo, další technický support se nachází až na hodnotě 95 000 USD, což by byl už dramatický ústup z cenových maxim.
Stále však existuje možnost, že trh pouze testuje likviditu na nižších cenových úrovních a že jde jen o pullback před pokračováním v up trendu. Nicméně někteří obchodníci si to nemyslí a očekávají spíše hlubší korekci.
Bitcoin díky velrybě zaznamenal prudký pokles
V neděli 24. srpna se na bitcoinu odehrála velmi zajímavá věc. Jedna velryba totiž prodala 24 000 BTC, což mohlo výrazně nejen ovlivnit cenu bitcoinu a jeho současný pokles. Nevýhodou celé transakce bylo především její načasování. O víkendu není na kryptoburzách taková likvidita, která by dokázala prodej takto velkého množství BTC efektivně uspokojit. To vedlo k výraznému cenovému propadu, který je nyní již potvrzen, avšak mohl dále posílit negativní náladu, kterou si bitcoin aktuálně prochází.
Tato situace spustila vlnu panické komunikace především mezi uživateli sociálních sítích, kde se zprávy o cenovém poklesu šířily velmi rychle. Není vyloučeno, že následné prodeje z komunity nakonec celou situaci ještě umocnily. Zdá se, že šlo o nešetrný, a možná i záměrný provedený prodej velkého množství bitcoinů, který se na trhu jen tak nevidí.