Bitcoin vzdoruje chaosu ve Washingtonu a roste i během shutdownu: Odborníci vysvětlují, proč trh zůstává klidný a co může přijít dál
Vláda Spojených států se potácí v rozpočtové krizi a politická přetahovaná mezi republikány a demokraty se vleče už druhý týden, Bitcoin (BTC) však dál roste, jako by se nechumelilo.
Během posledního týdne největší kryptoměna světa přidala přes 12 % a podle dat z CoinMarketCap dosáhla 6. října nového cenového rekordu 126 198 USD.
Ačkoliv se rozpočtová krize v USA zřejmě protáhne, trh s kryptoměnami pokračuje v růstu. Otázkou ale zůstává, co žene bitcoin vzhůru a hrozí korekce, pokud se politická situace nezlepší?
Redakce Cryptonews proto oslovila několik expertů, kteří situaci sledují z první ruky.
Bitcoin těží z odlivu kapitálu: Fenomén “Debasement Trade”
Podle analytiků je současná býčí vlna bitcoinu úzce spojena s takzvaným „debasement trade“, tedy přesunem kapitálu mimo dosah státní kontroly. Investoři tak čím dál víc sázejí na aktiva nezávislá na politických rozhodnutích.
Juan Leon, hlavní investiční stratég společnosti Bitwise, vysvětluje:
„Shutdown je příznakem systémového rizika pramenícího z politického napětí. To žene investory do aktiv, která fungují mimo vládní vliv – tedy do bitcoinu. Tyto události otřásají důvěrou v americký dolar.“
Zkrátka řečeno, čím víc se investoři obávají politického chaosu a inflace, tím víc hledají útočiště v bitcoinu, který není svázán s centrálními autoritami. A čísla to potvrzují – spotové bitcoinové ETF zaznamenaly od 29. září čisté přílivy přes 3 miliardy dolarů, což signalizuje silný institucionální zájem.
Investoři se shutdownu nebojí
James Gernetzke, finanční ředitel poskytovatele peněženky Exodus, k tomu dodává, že trhy nepovažují vládní „shutdown“ za dlouhodobé riziko pro ekonomiku.
Podle něj mnoho investorů očekává, že Fed bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb. To posiluje chuť po rizikovějších aktivech, jako jsou technologické akcie či bitcoin.
„Říjen bývá pro bitcoin historicky silným měsícem, ale sezónnost může být tentokrát spíš shoda okolností než skutečná příčina. Tradiční bitcoinové cykly totiž narážejí na řadu nestandardních makro faktorů, například americkou regulaci. Navíc vidíme menší tlak na prodej ze strany dlouhodobých držitelů a slabší realizaci zisků, což pomáhá ceně růst,“ uvedl Gernetzke.
Tisk peněz a oslabující dolar jako motor růstu
Alexander Blume, výkonný ředitel investiční spoleřnosti Two Prime, dodává, že současný růst kryptoměn žene uvolněná měnová politika a silná ekonomická data.
„V tuto chvíli není moc jiných způsobů, jak řešit budoucnost, než další tisk peněz – a to je pro bitcoin jednoznačně pozitivní.“
Dolar podle něj ztrácí na důvěře vlivem přebujelých vládních výdajů, geopolitického napětí a přetrvávající inflace. Právě proto roste poptávka po aktivech, která chrání hodnotu, jako je zlato a bitcoin – obě přitom nedávno dosáhla historických maxim.
Zlato v posledních týdnech nakupují nejen drobní investoři, ale i státy a instituce. Růst jeho ceny přitom často signalizuje nástup býčí fáze bitcoinu s několikaměsíčním odstupem.
Blume k tomu dodává, že čtvrtý kvartál bývá pro bitcoin tradičně nejziskovějším obdobím, což posiluje očekávání dalšího růstu:
„Tato vlna naprosto zapadá do historického načasování. Mnoho investorů ví, že Q4 bývá pro bitcoin nejsilnějším obdobím roku – a tato očekávání sama o sobě pohánějí cenu výš.“
Hrozí bitcoinu korekce, pokud shutdown potrvá?
Přestože je tržní sentiment jasně býčí, , otázkou zůstává, zda „Uptober“ vydrží a nedojde k propadu. Juan Leon připouští, že pokud se shutdown výrazně protáhne a trhy přejdou do defenzivy, mohl by bitcoin krátkodobě oslabit.
Gernetzke však mírní obavy:
„Vždy existuje riziko korekce, ale podle mého názoru je nepravděpodobné, že by ji způsobil vládní shutdown. Nejistota kolem vlády má obvykle tendenci vyvíjet tlak na americký dolar, což vede investory k úniku do bezpečných aktiv, jako je zlato a Bitcoin.“
Altcoiny se přidávají
Růst se neomezuje jen na bitcoin. Ethereum přidalo za poslední týden 12 %, BNB vyskočil o 22 % a solana o 14 %. Růst táhnou i spekulace o brzkém schválení altcoinových ETF ze strany americké SEC, což by mohlo znamenat další vlnu kapitálu do kryptotrhu.
Podle dat z Coinglass bitcoin dosahuje v říjnu průměrného výnosu přes 20 %, přičemž jen dvakrát za posledních 12 let skončil v červených číslech. A letos už během prvních sedmi dnů přidal přes 8 %, což naznačuje, že býci ještě zdaleka neřekli poslední slovo.
Bitcoin znovu potvrzuje svou roli digitálního zlata
Vládní krize, inflace ani geopolitické napětí nezastavily růst bitcoinu. Naopak – tyto události posilují jeho roli digitálního zlata, které chrání hodnotu v čase nejistoty.
Pokud současné tempo vydrží, Uptober 2025 by se mohl zapsat jako jeden z nejsilnějších měsíců v historii bitcoinu – a potvrdit, že víra v decentralizaci a svobodu peněz je silnější než politika.