Bitcoin vs. zlato? Které aktivum nyní dominuje u investorů?
Jak obchodníci jistě vědí, bitcoin je považován za rizikovější aktivum, které se vyznačuje poměrně vysokou volatilitou. Zlato je naopak tradičně vnímáno jako bezpečný přístav s nižší volatilitou a stabilnějším cenovým vývojem. Na korelačním grafu níže můžeme pozorovat vzájemný cenový pohyb obou aktiv, který má dlouhodobě rostoucí tendenci. V posledních týdnech však cena bitcoinu klesá, zatímco cena zlata roste.
Tato situace vyhovuje zejména dlouhodobým investorům, kteří si své pozice na bitcoinu zajišťují právě pozicemi na zlatě. Růst ceny zlata zároveň může i signalizovat aktuálně nižší ochotu investorů investovat do rizikovějších aktiv.
Diverzifikace zlato vs. bitcoin
Diverzifikace investičního portfolia je velmi důležitá a současná situace to investorům jasně ukazuje. Zatímco bitcoin se vzdaluje od svých cenových maxim, zlato neustále roste a posouvá své historické hodnoty na nové úrovně. Právě diverzifikovaný investiční přístup je v této době nejlepší volbou. Navíc tento přístup nevylučuje budoucí růst obou aktiv, z čehož by investoři mohli těžit nejvíce.
Pokud by se bitcoinu podařilo prorazit pásmo klesajícího trendového kanálu, otevřel by se mu výrazný potenciál k dalšímu růstu. Jeho výhodou je, že na vyšších cenových úrovních nejsou žádné zásadní rezistence, které by mu bránily v případném návratu na historická maxima.
Na zlatě je situace odlišná. Zlato se obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a pohybuje se nad hodnotami klouzavých průměrů. Ukončení tohoto trendu by nastalo v okamžiku, kdy by cena zlata dlouhodobě oslabila pod hodnotu SMA 200. Pokles ceny pod hodnotu SMA 50 může sice signalizovat krátkodobou korekci, ale neměl by znamenat změnu dlouhodobého trendu.