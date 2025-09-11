Bitcoin vs. iPhone 17: Kolik iPhonů byste si dnes koupili za 1 BTC?
V roce 2017, kdy byl světu představen iPhone X, byla jeho cena přibližně 999 dolarů. Ve stejném období se bitcoin obchodoval kolem hranice 1 000 dolarů. Jeden bitcoin vám tehdy stačil na nákup jediného iPhonu X.
O osm let později se ovšem situace zcela změnila. S aktuální cenou bitcoinu kolem 112 000 dolarů si dnes můžete pořídit zhruba 140 kusů nového iPhonu 17 s cenou základního modelu 799 dolarů. Tento rozdíl ukazuje na zhodnocení bitcoinu o více než 2 700 % za pouhých osm let.
Stabilní iPhone vs. volatilní bitcoin
Apple od roku 2007, kdy uvedl první iPhone za 499 dolarů, drží poměrně stabilní cenovou politiku. Zohledňuje sice inflaci, ale základní modely se už léta pohybují mezi 700 a 900 dolary. iPhone 17 startuje na 799 dolarech, což je méně než původní iPhone X před osmi lety.
Bitcoin naproti tomu prošel dramatickou cestou od prvních centových hodnot v roce 2010 až po současné šesticiferné ceny. Během své historie zažil několik bublin a propadů, například růst z 1 000 dolarů na téměř 20 000 dolarů v roce 2017, následovaný korekcí na 3 200 dolarů v roce 2018. Další růst přinesla pandemie COVID-19, kdy do hry vstoupili institucionální investoři, a v roce 2021 se bitcoin dostal na 69 000 dolarů. Po krátkém propadu v roce 2022 se dnes obchoduje poblíž historických maxim.
Kolik iPhonů vyměníte za 1 BTC v roce 2033?
Zajímavou otázkou je, co by se stalo, kdyby někdo místo nového iPhonu 17 za 799 dolarů investoval tuto částku do bitcoinu. Při současné ceně by získal přibližně 0,00713 BTC. Pokud by se historie opakovala a cena bitcoinu vzrostla za osm let opět o 2 700 %, měl by investor v roce 2033 částku kolem 21 573 dolarů. To by odpovídalo zhruba 24 až 25 novým iPhonům, pokud Apple zachová současnou cenovou strategii.
Samozřejmě, čím větší tržní kapitalizace bitcoinu je, tím těžší je udržet stejnou dynamiku růstu. Historie ukazuje, že zhodnocení se postupně snižuje, nicméně i konzervativní scénáře hovoří o potenciálu. Pokud by se bitcoin do roku 2033 dostal na hodnotu 500 000 až 1 000 000 dolarů, což předpovídají někteří analytici, mohl by z jediné dnešní investice vyrůst kapitál na desítky až stovky iPhonů.
Bitcoin nebo akcie Apple?
Alternativou je investice do akcií společnosti Apple. Za 799 dolarů lze při současné ceně 234 dolarů pořídit zhruba 3,36 akcie. Historický průměrný výnos Apple za poslední dekádu činí 22 % ročně, zatímco bitcoin dosahoval v průměru 83 %, ovšem s mnohem vyšší volatilitou.
V případě, že by Apple pokračoval v růstu 10 % ročně, investice 799 dolarů by se za osm let zhodnotila na přibližně 1 700 dolarů. To by vystačilo maximálně na jeden nebo dva nové iPhony. Bitcoin by při obdobném průměrném růstu dokázal nabídnout více než dvojnásobnou kupní sílu.
Bitcoin jako uchovatel hodnoty
S rostoucí adopcí institucí, rozvojem ETF a regulací v mnoha zemích se bitcoin stále více prosazuje jako uchovatel hodnoty. Zatímco Apple musí neustále inovovat své produkty, aby si udržel zákazníky, bitcoin stojí na principu omezené nabídky a digitální vzácnosti.
Pokud by se bitcoin stal skutečně globální rezervní měnou, ceny produktů jako iPhone by v jeho jednotkách mohly dokonce klesat, bez ohledu na inflaci amerického dolaru.