Je rozumné nakupovat bitcoin na historických rekordech?

Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin a nová generace investorů

Nadšení investorů z růstu bitcoinu nikdy neutichá. I po větší prodejní korekci do blízkosti 104 000 USD se po rychlé vytažení zpátky jeho cena drží relativně blízko pod svými cenovými maximy.

Prodejní reakce tak představovala spíše snahu spekulantů po testu cenových maxim vygenerovat krátkodobý zisk ze spekulace na pokles ceny. Tento pokles se sice uskutečnil, ale na celkový vývoj bitcoinu to nemělo až tolik výraznější vliv. I když byl pokles velmi rychlý, zato krátký.

Další pozitivní informací je, že se bitcoin stále obchoduje nad hodnotou nejbližšího supportu, který se nachází na ceně 107 000 USD. Tento support tak může v trhu fungovat jako úroveň pro pullback, a to v případě další výraznější prodejní korekce.

Denní cenový graf bitcoinu, po propadu se obchoduje kolem 112 000 USD.
Denní cenový graf bitcoinu, po propadu se obchoduje kolem 112 000 USD. Zdroj: TradingView

Stane se bitcoin platidlem budoucnosti?

Přestože se cena bitcoinu již několik měsíců pohybuje v postranním trendu, z dlouhodobého hlediska existuje několik faktorů, které mohou jeho hodnotu posunout výš. Jedním z hlavních stimulů je postupné globální přijetí bitcoinu jako legitimního platidla.

Spojené státy v tomto směru ukázaly ostatním zemím směr, protože bitcoin se v některých státech USA posunul z pozice strategické rezervy až k uznání jako investiční instrument a alternativní forma uchování hodnoty.

Potenciál růstu bitcoinu se nachází také v jeho přijetí komerční sférou. Stále více společností se staví k této kryptoměně pozitivně a aktivně ji nakupuje s cílem nabídnout svým zákazníkům možnost platit bitcoinem za produkty nebo služby. Tento přístup nejen posiluje důvěryhodnost bitcoinu, ale zároveň rozšiřuje jeho reálné využití v každodenním životě.

K výhodám bitcoinu patří i uživatelské benefity, které jej odlišují od tradičního finančního systému. Transakce jsou rychlejší, levnější a probíhají bez nutnosti prostředníka.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Pro generaci Z navíc bitcoin symbolizuje svobodu a nezávislost, kterou postrádá centralizovaný bankovní systém. Právě otevřený postoj mladší generace může v budoucnu zásadně urychlit jeho masové přijetí mezi běžnými uživateli.

