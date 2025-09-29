Cryptonews Bitcoin

Bitcoin v červených číslech. Proč se mu nyní nedaří?

akciové indexy bitcoin BTC investoři krypto kryptoměny
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Bitcoin padá strmě dolů

Investoři mohou být v posledních týdnech zaskočeni tím, že cena bitcoinu výrazně zaostává za cenovým růstem konzervativního zlata a akciových indexů. Objevují se dokonce názory, že bitcoin nedokáže těmto tradičním aktivům plnohodnotně konkurovat. V tomto článku se proto zaměříme na argumenty, které hovoří v jeho neprospěch.

Má bitcoin problém s likviditou?

Bitcoin v poslední době čelí problémům s likviditou. Investoři totiž stále více sázejí na růst klasických instrumentů, takže investiční kapitál do bitcoinu proudí jen velmi omezeně. Kryptoměnám nepomohlo ani mírné snížení úrokových sazeb. A důvod je jednoduchý. Investoři přesouvají svůj kapitál do likvidnějších aktiv. Bitcoin tak aktuálně slouží pouze jako aktivum vhodné pro diverzifikaci.

Denní graf tržní kapitalizace kryptoměn vs. zlato.
Denní graf tržní kapitalizace kryptoměn vs. zlato. Zdroj: TradingView

O odlivu kapitálu z kryptoměnového segmentu svědčí i vývoj stablecoinů, jejichž tržní kapitalizace začala výrazněji klesat.

Tento trend potvrzuje rostoucí averzi investorů k riziku spojenému právě s bitcoinem. Navíc při pohledu na graf je zřejmé, že kapitalizace celého segmentu může klesnout ještě podstatně více, než se původně očekávalo. Bitcoin a další kryptoměny zkrátka doplácejí na skutečnost, že tradiční finanční instrumenty rostou.

Denní graf BTC/USDT s daty o stablecoinech na burzách.
Denní graf BTC/USDT s daty o stablecoinech na burzách. Zdroj: CryptoQuant

Investoři do bitcoinu tak mají aktuálně dvě možnosti. Buď mohou spekulovat na jeho pokles a tím si zajistit své nákupy na spotovém trhu, nebo vyčkat až se nákupní euforie přesune ze zlata a akciových trhů do rizikovějších aktiv, mezi něž patří i kryptoměny.

Denní graf BTC/USD vs. S&P 500.
Denní graf BTC/USD vs. S&P 500. Zdroj: TradingView

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
