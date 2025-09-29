Bitcoin v červených číslech. Proč se mu nyní nedaří?
Investoři mohou být v posledních týdnech zaskočeni tím, že cena bitcoinu výrazně zaostává za cenovým růstem konzervativního zlata a akciových indexů. Objevují se dokonce názory, že bitcoin nedokáže těmto tradičním aktivům plnohodnotně konkurovat. V tomto článku se proto zaměříme na argumenty, které hovoří v jeho neprospěch.
Má bitcoin problém s likviditou?
Bitcoin v poslední době čelí problémům s likviditou. Investoři totiž stále více sázejí na růst klasických instrumentů, takže investiční kapitál do bitcoinu proudí jen velmi omezeně. Kryptoměnám nepomohlo ani mírné snížení úrokových sazeb. A důvod je jednoduchý. Investoři přesouvají svůj kapitál do likvidnějších aktiv. Bitcoin tak aktuálně slouží pouze jako aktivum vhodné pro diverzifikaci.
O odlivu kapitálu z kryptoměnového segmentu svědčí i vývoj stablecoinů, jejichž tržní kapitalizace začala výrazněji klesat.
Tento trend potvrzuje rostoucí averzi investorů k riziku spojenému právě s bitcoinem. Navíc při pohledu na graf je zřejmé, že kapitalizace celého segmentu může klesnout ještě podstatně více, než se původně očekávalo. Bitcoin a další kryptoměny zkrátka doplácejí na skutečnost, že tradiční finanční instrumenty rostou.
Investoři do bitcoinu tak mají aktuálně dvě možnosti. Buď mohou spekulovat na jeho pokles a tím si zajistit své nákupy na spotovém trhu, nebo vyčkat až se nákupní euforie přesune ze zlata a akciových trhů do rizikovějších aktiv, mezi něž patří i kryptoměny.