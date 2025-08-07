Bitcoin testuje klíčovou technickou úroveň: Přijde brzy průlom nad 123 000 USD?
Bitcoin (BTC) se aktuálně drží těsně nad hranicí 114 500 USD a zatím se mu daří udržet důležité technické úrovně. Konkrétně jde o rostoucí trendovou linii a 50denní klouzavý průměr, což je v očích obchodníků považováno za klíčový signál pro další růstový pohyb.
A nejen technická analýza, ale i fundamentální zprávy signalizují, že by trh mohl být na začátku nové rally, protože do hry vstupují velcí institucionální investoři. Z tohoto důvodů stále více analytiků spekuluje, že by cena mohla brzy znovu otestovat hranici 123 000 USD.
Britský startup Satsuma vsadil na bitcoin
Jednou z největších novinek posledních dní bylo oznámení, že Satsuma Technology – britský startup zaměřený na decentralizovanou AI – si zajistil financování ve výši 217,6 milionu dolarů. Tato částka převyšuje původní cíl o 63 % a jde o vůbec první konvertibilní úvěrový instrument v Británii, který byl kompletně upsán v BTC.
Za investicí stojí známé firmy jako Pantera Capital, Kraken, Blockchain.com a britští správci aktiv, kteří společně kontrolují více než 300 miliard liber.
Akcie Satsumy krátkodobě poklesly o 14 %, analytici to však přisuzují výběru zisků a volatilnímu trhu – nikoliv nedůvěře v dlouhodobý potenciál. Šéf společnosti Henry Elder uvedl, že kapitál využijí k realizaci plánu propojit decentralizovanou AI infrastrukturu Bittensor s treasury strategií postavenou na bitcoinu.
Firma aktuálně drží 1 126 BTC s průměrnou nákupní cenou 115 149 USD, tedy jen těsně nad současnou tržní hodnotou. Satsuma tím dává jasně najevo svou důvěru v dlouhodobý růst největší kryptoměny, a navazuje tak na širší trend institucionálních nákupů.
V tomto ohledu stojí za zmínku, že jen v minulém týdnu oznámily společnosti nákupy kryptoměn za 7,8 miliardy USD – z toho 2,7 miliardy připadlo právě na bitcoin.
Technická analýza: BTC se chystá na průlom
Z pohledu technické analýzy je situace poměrně napjatá, ale slibná. Bitcoin konsoliduje nad 50denním klouzavým průměrem (112 860 USD) a zároveň respektuje rostoucí trendovou linii, která se začala formovat už v dubnu, což tvoří důležité „konfluenční pásmo“.
Když se předchozí úroveň odporu promění v podporu, často to značí, že trh má sílu pokračovat v růstu.
Index relativní síly (RSI) pomalu roste a přibližuje se hodnotě 50, což může značit nástup nové býčí vlny. Na grafu se rýsuje vzestupný trojúhelník, jehož horní hranice naráží na odpor u 123 206 USD.
Pokud dojde k průlomu, můžeme očekávat cíle až u 131 337 a 138 680 USD.
Pokud by ale bitcoin neudržel support na 111 995 USD, může dojít k poklesu až na 105 225 nebo dokonce 99 500 USD.
Trading tipy:
- Vstupní bod: Při průrazu nad 115 000 USD
- Cílová úroveň: 123 200 USD
- Stop-loss: Pod 113 800 USD
Od penzijních fondů po japonské ETF: Globální zájem o bitcoin roste
Institucionální aktivita se neomezuje jen na Británii. Americký Michigan State Retirement System – jeden z velkých amerických penzijních fondů – trojnásobně navýšil svou expozici vůči BTC. Přikoupil 200 000 akcií ETF fondu ARK 21Shares BTC za více než 11 milionů dolarů. A to navzdory tomu, že z amerických kryptoměnových ETF minulý týden odteklo více než 1,4 miliardy dolarů.
Michiganský penzijní fond zároveň drží i pozici v Grayscale Ethereum Trust v hodnotě 13,6 milionu USD, což ukazuje na dlouhodobou strategii. Podle expertů totiž bitcoin nabízí zajímavý poměr výnosu k riziku, což z něj dělá atraktivní doplněk penzijních portfolií.
Na druhé straně Pacifiku mezitím japonský gigant SBI Holdings čeká na schválení prvního Bitcoin-XRP ETF v Japonsku. Pokud regulační orgán dá zelenou, ETF bude zalistován na tokijské burze a zpřístupní kryptoměny japonským institucím.
V plánu je i druhý ETF fond, který kombinuje zlato a kryptoměny – což ukazuje na rostoucí snahu o diverzifikaci tradičních portfolií.
Takový vývoj by mohl výrazně posílit zájem asijských investorů, obzvlášť pokud japonský úřad pro finanční služby přistoupí k zařazení kryptoměn pod regulaci FIEA. Tím by se otevřely zcela nové možnosti pro institucionální vstup na trh v tomto regionu.
Trh čeká na signál
Bitcoin sice prochází korekcí, ale technické i fundamentální faktory ukazují na možnost průlomu nad 123 000 USD. V případě potvrzení patternu vzestupného trojúhelníku může BTC brzy otestovat oblasti kolem 131 000 až 138 000 USD.
S příchodem další vlny institucionálního kapitálu z USA, Británie i Japonska není vyloučena ani možnost, že bitcoin do konce roku otestuje ambiciózní metu 250 000 USD.