Bitcoin skandál za 45 milionů USD: Policie zatkla Tomáše Jiřikovského

bitcoin bitcoin kauza BTC býčí trh CertiK Česká republika
Naposledy aktualizováno: 

Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že ve čtvrtek provedla razie, při nichž byl zadržen odsouzený drogový pašerák Tomáš Jiřikovský. Ten je hlavní postavou vyšetřování daru 468 BTC v hodnotě 45 milionů USD, který bez ověření původu přijal tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Případ nyní dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a vyšetřování se soustředí na podezření z praní špinavých peněz a obchodování s drogami. Podle médií byl Jiřikovský zadržen v Břeclavi, kde policie zajistila majetek a důležité důkazy.

Politické důsledky bitcoin kauzy

Blažek v květnu rezignoval poté, co se ukázalo, že bitcoin dar pocházel od Jiřikovského, který byl dříve odsouzen za provoz darknet platformy a obchod s drogami. Audit nařízený jeho nástupkyní Evou Decroix potvrdil, že ministerstvo spravedlnosti dar nemělo přijmout kvůli vysokému riziku, že BTC pocházely z trestné činnosti.

Kauza otřásla politickou scénou. V červnu vláda premiéra Petra Fialy jen těsně ustála hlasování o nedůvěře, kdy pro její setrvání hlasovalo 98 poslanců proti 94 hlasům pro odvolání. Opoziční hnutí ANO nadále požaduje další rezignace včetně ministra financí Zbyňka Stanjury.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix plánuje tento týden zveřejnit rozšířený časový přehled případu obsahující více než 8 000 položek. Cílem je zvýšit transparentnost, jelikož se blíží říjnové parlamentní volby a veřejný tlak na vyšetření kauzy roste. Státní zástupci uvedli, že čtvrteční razie měly za cíl objasnit případ a zajistit osoby a majetek. Další podrobnosti nezveřejnili, aby neohrozili průběh vyšetřování.

Kryptoměnové ztráty v roce 2025

Kauza se odehrává v době, kdy jsou kryptoměnoví investoři pod tlakem rostoucí kybernetické kriminality. Podle společnosti CertiK přišli investoři v první polovině roku 2025 o více než 2,2 miliardy USD. Největší ztráty způsobily útoky na kryptoměnové peněženky. Ve 34 případech bylo odcizeno 1,7 miliardy USD a při 132 phishingových útocích zmizelo přes 410 milionů USD.

Dva největší letošní případy, únorový hack burzy Bybit s odcizením kryptoměn v hodnotě 1,5 miliardy USD a květnový útok na protokol Cetus s odcizením 225 milionů USD, tvořily většinu ztrát. Bez těchto dvou případů by celkové škody odpovídaly průměru předchozích let, tedy kolem 690 milionů USD.

Ethereum bylo letos hlavním cílem, když utrpělo ztráty přes 1,6 miliardy USD v rámci 175 případů. CertiK proto doporučuje investorům používat hardwarové peněženky, ověřovat všechny odkazy a vyhýbat se podezřelým stránkám.

