Bitcoin se zalekl vyšších cen. Odváží se přiblížit ke 130 000 USD?

bitcoin BTC býčí trh Fed indikátor krypto
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 
Dosáhne bitcoin hodnoty 130 000 USD?

Bitcoin znovu prověřuje trpělivost obchodníků. Poté, co měl nakročeno k vytvoření nových historických maxim a průrazu na vyšší hodnoty, přišel nečekaný cenový pokles, na kterém vydělali hlavně spekulanti. Zatím však nejde o nic dramatického. Bitcoin se ani nepřiblížil k hodnotě nejbližšího supportu na ceně 117 500 USD. Dokud zůstane nad touto cenou, bude převládat na trhu spíše pozitivní sentiment.

Denní cenový graf bitcoinu, který zaznamenal nečekaný pokles k 120 000 USD.
Denní cenový graf bitcoinu, který zaznamenal nečekaný pokles k 120 000 USD. Zdroj: TradingView

Bitcoin nabízí protichůdné signály

Spekulovat na cenové pohyby v okamžiku, kdy se bitcoin nebo jakékoliv jiné finanční aktivum nachází poblíž svého historického maxima, je mimořádně náročné. I samotný bitcoin v současnosti vysílá několik protichůdných signálů.

Na jedné straně lze na grafu pozorovat technický pattern zvaný butterfly, který může naznačovat pokračování růstu a potenciální vytvoření nového cenového maxima. Podle této formace by poslední bod měl směřovat k úrovni přibližně 130 000 USD.

Na druhé straně však stojí indikátor RSI, který se momentálně nachází v překoupené oblasti. Tato situace obvykle předznamenává blížící se obrat trendu a možné oslabení ceny. I když se krátkodobé zpomalení růstu již na grafu projevilo, k návratu RSI do neutrální zóny zatím nedošlo, což znamená, že prostor pro korekci stále existuje.

Oslabení bitcoinu může být reálné i z pohledu širšího trendu, protože se stále pohybuje v postranním pásmu bez jasného směru.

Existuje ovšem i několik potenciálních stimulů, které mohou růst obnovit. Patří mezi ně například částečné uzavření některých oddělení americké administrativy nebo očekávané zasedání Fedu, na kterém se předpokládá další snížení základní úrokové sazby. Tyto faktory mohou opět posílit zájem investorů o riziková aktiva v čele s bitcoinem.

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
