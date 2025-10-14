Historický propad bitcoinu o 20 tisíc USD! Investoři ale zůstávají pozitivní
Páteční výprodej na kryptoměnovém trhu zasáhl i bitcoin, který během krátké chvíle oslabil z ceny okolo 122 000 USD na 102 000 USD. Během tohoto prudkého poklesu prorazil hodnotu nejbližšího supportu na ceně 117 500 USD, čímž se z něho stala rezistence, která aktuálně brání bitcoinu v návratu na vyšší cenové úrovně.
Přestože šlo o historicky nejvýraznější cenový propad, tak z dlouhodobého pohledu to na cenu bitcoinu významný vliv nemělo. Bitcoin se propadl pouze na dno postranního trendu, od kterého se opět odrazil. V současné době bitcoin již téměř polovinu poklesu smazal.
Bitcoin zažil největší výplach v historii
V počátcích vývoje bitcoinu trvalo osm let, než se jeho cena vyšplhala na 20 000 USD. Dne 10. října však došlo ke stejnému cenovému pohybu, ovšem opačným směrem. Bitcoin totiž během jediného dne oslabil o 20 000 USD, což představuje největší jednodenní pokles v jeho historii.
Volatilitu na kryptoměnových trzích spustilo prohlášení Donalda Trumpa o zavedení 100% cel na čínské zboží. V závěru víkendu však svá slova zmírnil, čímž pomohl obnovit pozitivní sentiment.
Páteční cenový pokles nejvíce zasáhl spekulanty s pákovými long pozicemi. Během pouhých 24 hodin bylo z trhu smazáno 19,36 miliardy USD. Tento výplach se dotkl i altcoinů, kde byl dopad ještě výraznější. V mnoha případech navíc došlo k prudkým poklesům připomínajícím úplnou likvidaci.
Paradoxně by však páteční výplach mohl být pro obchodníky pozitivní. Již začátkem nového týdne kryptoměny znovu posilují, přičemž trh zamítl nižší úrovně nejen na bitcoinu, ale i na mnoha altcoinech. Pozitivní nálada může vést ke vzniku nákupního momenta, které by mohlo nakonec odstartovat “Uptober”. Ten by totiž měl podle dlouhodobých statistik zajistit cenový růst kryptoměnového trhu.